Un Tesoro Escondido en Madison: La Historia de un Descuento que Cambia Vidas

Del armario al corazón: cómo una simple compra puede salvar a un amigo de cuatro patas

Un día común con un giro inesperado

Era un día cualquiera en Madison, de esos en los que el otoño comienza a pintar las hojas de naranja y dorado. Mariela, madre soltera de dos niños inquietos, caminaba con la mirada cansada y el corazón preocupado. La ropa de sus hijos ya les quedaba pequeña y el dinero simplemente no alcanzaba.

“¿Cómo voy a vestirlos para este invierno?”, se preguntaba mientras sostenía su viejo abrigo, gastado por los años.

En ese mismo instante, como una escena salida de una telenovela, una amiga le susurró una noticia que parecía milagro:

—Mariela, ¿ya te enteraste? El Dane County Humane Society Thrift Store tiene una promoción especial del 20% de descuento en toda la ropa, del 22 al 28 de septiembre.

La sorpresa en Thrift West

Con esperanza renovada, Mariela tomó el autobús hacia Thrift West, en 6904 Watts Rd. Allí encontró un vestido azul oscuro con bordado para su hija .

También halló una chaqueta gris con camisa roja y corbata para su hijo .

Y mientras recorría los pasillos, un vestido de gala llamó su atención. Pensó inmediatamente en su sobrina Rosa, quien pronto celebrará sus quince años. “Con este 20% de descuento, Rosa brillará sin que mi hermana gaste una fortuna”, pensó emocionada.

Aurelio y el Prom dance

Al mismo tiempo, su vecino Aurelio, estudiante de preparatoria, llegó al Thrift East, en 5231 High Crossing Blvd. Entre los percheros encontró trajes elegantes que parecían sacados de una boutique de lujo.

Sonrió al imaginarse bailando en su Prom dance, luciendo impecable, y sabiendo que había ahorrado lo suficiente para también comprar los regalos de Navidad para su familia.

Compras que se transforman en adopciones

La magia estaba en los detalles: vestidos de ensueño, trajes finos, ropa de diario para los niños, y hasta libros y decoraciones. Todo con precios accesibles y ahora, con ese descuento especial, cada compra significaba más ahorro y más amor para los animales.

Ese mismo fin de semana, mientras Mariela y Aurelio regresaban felices con sus compras, fueron testigos de otra escena conmovedora en el DCHS: dos jóvenes parejas, una sosteniendo con ternura a un perrito recién adoptado 🐶 y la otra acariciando a un gatito rescatado .

Ellos también habían descubierto que en el DCHS Thrift Store, no solo se ahorra dinero: cada compra apoya la misión de dar hogar, alimento y cuidados a animales en necesidad.

✨ Tú también puedes ser parte de esta historia

Del 22 al 28 de septiembre, visita DCHS Thrift Store en cualquiera de sus dos ubicaciones:

📍 Thrift West: 6904 Watts Rd

📍 Thrift East: 5231 High Crossing Blvd

⏰ Horarios: Mar–Sáb 11 am–7 pm | Dom–Lun 11 am–5 pm

🧥👗 20% de descuento en toda la ropa — vestidos para quinceañera, trajes de Prom, moda para niños y adultos.

💚 Recuerda: tus compras apoyan a los animales necesitados y hacen posible más adopciones felices como estas.

👉 Entra a www.giveshelter.org/thrift y escribe tú también tu capítulo en esta historia de ahorro, amor y solidaridad.