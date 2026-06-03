¡Chapines F.C. golea y enciende la pasión futbolera en el campeonato de verano de la Liga Mad de Madison!

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Equipo Chapines F.C.

Madison.- Este medio digital también ha decidido brindar cobertura al campeonato de verano organizado por la “Liga Mad” de Madison, cuyos encuentros deportivos se disputan cada domingo en las canchas 2 y 3 de Warner Park, ubicadas en el Northside de esta capital, en horarios de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La “Liga Mad” es una nueva organización futbolística que, según la información obtenida, fue impulsada por Pedro, con el propósito de fomentar el deporte y la integración de la comunidad latina en Madison. En el torneo participan 12 equipos: Botafogo, Ecuador, Atl. Morelia, Randos United F.C., Las Flores F.C., Toros F.C., Chapines F.C., Real Tortas F.C., Deportivo Escondido, Patricias Marquet, F.C. Madison y San Felipe.

Precisamente, el pasado domingo 31 de mayo, el reportero de este medio cubrió el emocionante encuentro entre los equipos de Chapines F.C. de Guatemala y Real Tortas F.C.

Desde el pitazo inicial, Chapines F.C. demostró superioridad técnica, orden táctico y mayor contundencia ofensiva frente a su ocasional rival. Gracias a su dominio dentro del terreno de juego, el primer tiempo concluyó con una ventaja parcial de 3-1 a favor del conjunto chapín.

En la etapa complementaria, Chapines F.C. mantuvo el control del partido y logró anotar dos goles más, sellando una contundente victoria por 5-1 sobre Real Tortas F.C., resultado que lo convierte en uno de los equipos protagonistas del campeonato de verano de la Liga Mad.