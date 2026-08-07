Santa María recibe a su nuevo pastor: Juan Carlos Cabrera Gonzales asume su ministerio en Madison

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Ordenación e instalación del Pastor Juan Carlos Cabrera Gonzales

Madison, Wisconsin.– Con una ceremonia cargada de espiritualidad, fe y fraternidad, la Parroquia Luterana Santa María de Madison celebró el pasado sábado 1 de agosto la ordenación e instalación del Pastor Juan Carlos Cabrera Gonzales, quien asumió oficialmente el liderazgo pastoral de esta comunidad religiosa de habla hispana.

El solemne acto se inició a la 1:00 de la tarde y contó con la presencia de numerosos feligreses, tanto anglosajones como latinos, además de autoridades religiosas de la Iglesia Luterana Evangélica en América (ELCA).

Pstor Juan Carlos Cabrera Gonzales, agradece e invita a los asistentes a una recepción social en el comedor de la parroquia

La ceremonia de ordenación estuvo presidida por la Bishop Joy Mortensen-Wibe, quien estuvo acompañada por los reverendos Kristen Warzala Dumke y John Warzala Dumke, además de otros pastores y representantes de la comunidad luterana de Wisconsin.

Un nuevo pastor al servicio de la comunidad

Una vez cumplidos los diferentes ritos establecidos para la ordenación e instalación pastoral, Juan Carlos Cabrera Gonzales fue presentado oficialmente como nuevo pastor de la Parroquia Santa María.

Posteriormente, el nuevo pastor presidió una solemne celebración religiosa ante una nutrida congregación. Durante el servicio, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en la Santa Comunión y compartir un momento de profunda reflexión espiritual y fraternidad.

Foto parcial:El Pastor Juan Carlos con sus invitados latinos

Para la comunidad hispana de Madison, la llegada del Pastor Cabrera Gonzales representa también una oportunidad para fortalecer un ministerio religioso en español y brindar acompañamiento espiritual a familias y personas que buscan un espacio de fe, esperanza y convivencia.

Celebración comunitaria con sabor latino

Al finalizar la ceremonia religiosa, los asistentes participaron en una recepción social preparada especialmente para la ocasión.

El Pastor Juan carlos con sus invitados anglos y latinos

La celebración incluyó una variedad de platillos de sabor latino, pasteles de diferentes sabores, refrescos y agua. El ambiente festivo estuvo acompañado por la música de un grupo de mariachis, que interpretó un amplio repertorio y puso el toque mexicano a una jornada que combinó religión, cultura y convivencia comunitaria.

La recepción permitió que feligreses, familiares, amigos y representantes de diferentes comunidades compartieran alimentos y felicitaciones con el nuevo pastor.

Santa María, un refugio espiritual para todos

El pastor Juan Carlos con los mariachis en el evento social

La Parroquia Santa María funciona en las instalaciones de Luther Memorial Church, una de las iglesias históricas y reconocidas de Madison, ubicada en 1021 University Ave., Madison, WI 53715.

Más allá de su actividad religiosa, Santa María se ha convertido en un espacio de encuentro y reflexión espiritual para la comunidad hispana. Su mensaje central destaca la importancia de recibir a todas las personas que desean acercarse a la iglesia, independientemente de su raza, origen, estado civil, situación sacramental u orientación sexual.

Como parte de la Iglesia Luterana Evangélica en América (ELCA), la congregación forma parte de una tradición cristiana surgida de la Reforma protestante y comparte con otras iglesias cristianas elementos fundamentales de la fe, aunque mantiene diferencias en materia de doctrina, organización y práctica religiosa.

Entre sus características se encuentra el reconocimiento de dos sacramentos principales: el Bautismo y la Santa Comunión. Asimismo, la tradición luterana de la ELCA se distingue por su apertura pastoral hacia diversos sectores de la sociedad.

El único ministerio luterano de habla hispana en Madison

Uno de los aspectos más importantes de Santa María es que constituye un ministerio de habla hispana para la comunidad de Madison y sus alrededores, ofreciendo servicios religiosos y acompañamiento espiritual en español.

Para muchas personas, esta parroquia representa un verdadero refugio espiritual, donde pueden expresar su fe en su propio idioma y encontrar una comunidad que los recibe con los brazos abiertos.

Algunos acuden para recibir el Bautismo o participar de la Santa Comunión; otros buscan un lugar donde agradecer por un año más de vida, celebrar un cumpleaños, compartir sus alegrías o encontrar consuelo en momentos difíciles.

Con la incorporación del Pastor Juan Carlos Cabrera Gonzales, la Parroquia Luterana Santa María inicia una nueva etapa de su ministerio, con el compromiso de continuar sirviendo a la comunidad y fortaleciendo un espacio de fe, inclusión y fraternidad para todos.