Jesús Gámez un emotivo cumpleaños en Madison, Wisconsin

La Comunidad News Online

Jesús Gámez y Eybin Cáceres

Madison, Wisconsin. — En nuestra sección “Celebrando,” nos complace destacar eventos sociales que marcan momentos importantes en la vida de nuestra comunidad. Este sábado 14 de marzo, Jesús Gámez, celebró sus cumpleaños en el salón de eventos de Labor Temple ubicado en Park Street, en un ambiente cálido y familiar en Madison, Wisconsin.

El evento contó con la presencia de los familiares de Jesús, amigos e invitados especiales, quienes compartieron este momento tan significativo en la vida de Jesús.

La nueva generación de invitados del cumpleañero Jesús

La familia Gámez, expresa su sincero agradecimiento a todos aquellos que se unieron a este evento, haciendo de esta celebración de cumpleaños un día memorable para Jesús.

La sección “Celebrando” de La Comunidad News Online tiene como objetivo informar a nuestra comunidad sobre los acontecimientos sociales y locales más relevantes, destacando la importancia de cada uno de estos eventos en la vida de sus protagonistas.