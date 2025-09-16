!!Luis Castillo celebró sus 90 años: una vida de fe, servicio y esperanza!!

La Comunidad News Online

Luis Castillo

Madison, Wisconsin. – En el marco de nuestra sección Celebrando, el sábado 14 de septiembre, Luis Castillo festejó sus 90 años de vida en su domicilio ubicado en Droster Rd. de Madison, en compañía de familiares, amigos y miembros de la Iglesia La Esperanza, en Madison. La vivienda fue especialmente decorada para la ocasión, creando un ambiente de gratitud y alegría.

Foto parcial de los asistentes al evento

Los asistentes compartieron una mesa con comidas típicas de Bolivia, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, además del tradicional pastel decorado con el número 90, en honor al homenajeado.

Gladys y Rafael Viscarra junto a Luis Castillo

A pedido de Luis Castillo, se recordó su legado en la comunidad hispana de Madison. Fue impulsor de importantes iniciativas como la fundación del Centro Hispano en 1983, junto a la ex misionera evangélica Ilda Thomas, para apoyar a los refugiados cubanos. Además, fue fundador de la Primera Iglesia Hispana en Madison y cofundador del periódico La Comunidad News en 1989 junto con Dante, Rafael y Gladys Viscarra. Actualmente pastorea la Iglesia Evangélica La Esperanza junto a la pastora Diana Nieves, originaria de Puerto Rico.

Luis Castillo junto a su esposa Cheryl Castillo

La familia Castillo expresó su profundo agradecimiento a todos quienes se unieron a la celebración, haciendo de este aniversario un día inolvidable para Luis.Desde La Comunidad News Online, reafirmamos nuestro compromiso de difundir y resaltar los eventos que fortalecen las raíces, la fe y la unidad de nuestra comunidad.