¿SABÍAN USTEDES POR QUÉ EL 27 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA DE LA MADRE EN BOLIVIA?

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Las Heroínas de la Coronilla de Cochabamba, Bolivia (Foto EducaBolivia)

Madison.- (5/27/26) El Día de la Madre en Bolivia se celebra cada 27 de mayo, una fecha profundamente ligada a la historia y al espíritu patriótico del país. A diferencia de otras naciones donde esta celebración tiene un origen religioso o comercial, en Bolivia el homenaje a las madres nació a partir de un acto heroico protagonizado por mujeres valientes durante la Guerra de la Independencia.

La conmemoración recuerda la histórica gesta de las Heroínas de la Coronilla, ocurrida el 27 de mayo de 1812 en la ciudad de Cochabamba. En aquel entonces, las tropas realistas españolas dirigidas por el general José Manuel de Goyeneche avanzaban hacia la ciudad con el propósito de sofocar los movimientos independentistas liderados por Esteban Arze.

Ante la ausencia de muchos hombres que habían partido a la guerra, fueron las mujeres cochabambinas —madres, esposas e hijas— quienes decidieron defender su tierra y a sus familias. Armadas únicamente con palos, piedras, cuchillos y una enorme valentía, subieron a la colina de San Sebastián, conocida como La Coronilla, para enfrentar al ejército español.

La tradición histórica recuerda que aquellas heroínas lucharon bajo la consigna:

“¡Nuestro hogar es sagrado!”

Aunque la resistencia fue desigual y muchas de ellas perdieron la vida, su sacrificio quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo boliviano como símbolo de amor, coraje y entrega por la patria.

Más de un siglo después, el 8 de noviembre de 1927, durante el gobierno del presidente Hernando Siles, se promulgó la ley que declaró oficialmente el 27 de mayo como Día de la Madre en Bolivia, en homenaje a las Heroínas de la Coronilla.

Desde entonces, esta fecha no solo celebra el amor y la dedicación de las madres bolivianas, sino también reconoce la fortaleza y el espíritu de lucha de aquellas mujeres que hicieron historia defendiendo la libertad del país.

Una madre representa:

• Amor

• Fortaleza

• Sacrificio

• Protección

Hoy recordamos no solo a nuestras madres, sino también a aquellas heroínas que con valentía y amor dejaron una huella imborrable en Bolivia.

“El amor de una madre y el valor de una heroína nunca serán olvidados.”

¡Feliz Día de las Madres!