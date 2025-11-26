Un festejo lleno de alegría y tradición: Gonzalo Viscarra celebró su cumpleaños en Essen House

La Comunidad News Online

Madison.– La sección “Celebrando” de este medio digital continúa destacando los acontecimientos sociales más significativos de nuestra comunidad. En esta ocasión, compartimos la animada celebración de cumpleaños de Gonzalo Viscarra, realizada el pasado 22 de noviembre en el tradicional Essen House, ubicado en pleno centro de la capital.

Foto parcial de cumpleaños de Gonzalo Viscarra

El festejo reunió a familiares, amigos e invitados especiales, quienes disfrutaron de una noche colmada de alegría, entusiasmo y un ambiente festivo inolvidable. La celebración estuvo acompañada por la música en vivo de la orquesta alemana residente del establecimiento, conocida por interpretar ritmos europeos como el popular “Chicken Dance”, que puso a todos a bailar.

Como parte de la experiencia cultural del Essen House, los asistentes brindaron con la clásica cerveza alemana servida en la tradicional bota, una dinámica que despertó risas, aplausos y el característico coro de “¡go, go, go!” mientras cada participante intentaba terminar hasta la última gota antes de que la bota pasara a otro compañero de mesa.

Este tipo de celebraciones, compartidas en nuestra página, tienen el propósito de mantener informada a la comunidad sobre los eventos sociales locales que fortalecen los lazos familiares y comunitarios.

Finalmente, Rafael y Gladys Viscarra expresaron su profundo agradecimiento a todas las personas que acompañaron a su hijo Gonzalo en este día tan especial, haciendo de su cumpleaños una noche llena de buenos momentos y memorias felices.