Músico Carmelo Saez Reconocido por 18 Años de Dirección Musical en Grupo Candela

Manny Vellón y Carmelo Saez

Madison.- El personal de este medio digital fue invitado por el Grupo Candela de Madison, que dirige el consagrado maestro Manny Vellón, a cubrir el evento de la celebración del 20th aniversario de su fundación, que se realizó el viernes 17 de octubre, de horas 20:00 pm a 12:pm. en Cafe Coda, ubicado en 1220 Williamson St. de esta ciudad, donde estuvieron presentes familiares, invitados especiales y fans del grupo.

El destacado músico Carmelo Saez fue galardonado anoche por la orquesta Grupo Candela y su director, Manny Vellón, en un emotivo evento de reconocimiento. Saez, visiblemente feliz, recibió el premio por su fundamental rol como director musical de la agrupación durante 18 años y por haber fundado el grupo junto a Vellón.

Saez, nacido en Nueva York, ha sido la mente creativa detrás del sonido distintivo de Grupo Candela. Durante casi dos décadas, fue el responsable exclusivo de escribir y arreglar toda la música interpretada por la orquesta, moldeando su repertorio y estilo. Su involucramiento con el grupo inició en Madison, cuando fue convocado por el director musical original, Pablo Pabellón Polanco, para ocupar el puesto de primera trompeta.

Posteriormente, tras la reubicación de Polanco, Manny Vellón designó a Saez como el director musical. Desde ese momento, Carmelo Saez no solo lideró la orquesta, sino que también asumió la completa dirección artística y la composición, estableciendo el legado musical del Grupo Candela. Este galardón celebra su invaluable contribución artística y su profundo impacto en la trayectoria y éxito de la orquesta.