Orgullo y excelencia: Addalie Sophia Viscarra se gradúa con honores de la UW–Madison

La Comunidad News Online

Addalie Sophia Viscarra, graduada con honores

Madison, Wisconsin. — En nuestra sección Celebrando, dedicada a resaltar los logros y acontecimientos más significativos de nuestra comunidad, destacamos con especial orgullo la graduación de Addalie Sophia Viscarra, quien este domingo 14 de diciembre obtuvo su título universitario con honores en la especialidad de Journalism & Strategic Communications por la Universidad de Madison–Wisconsin.

La solemne ceremonia de graduación se llevó a cabo en el Kohl Center, ubicado en el corazón de la ciudad universitaria, y contó con la presencia de familiares, amistades cercanas e invitados especiales que acompañaron a la graduada en este importante momento de su vida académica y personal.

Tras el acto oficial, los asistentes compartieron un almuerzo especial y un brindis de honor en un reconocido restaurante de la ciudad. El emotivo brindis estuvo a cargo de sus abuelos, Rafael y Gladys Viscarra, quienes expresaron palabras llenas de orgullo y amor:

“Verte graduarte es un sueño hecho realidad, un testimonio de tu esfuerzo, inteligencia y perseverancia. Eres nuestro orgullo y una luz brillante que ilumina tu futuro. Este es solo el comienzo de una vida llena de éxitos, y siempre estaremos a tu lado con amor incondicional.”

La familia Viscarra-Jiménez agradeció sinceramente a todas las personas que se unieron a esta celebración, contribuyendo a que la graduación de Addalie Sophia Viscarra se convirtiera en un día inolvidable.

Este medio reafirma su compromiso de informar y compartir con nuestra comunidad los acontecimientos sociales y logros locales que reflejan esfuerzo, dedicación y superación.