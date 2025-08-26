 Dane Dances: música, inclusión y alegría en la cubierta de Monona Terrace

La Comunidad News Online

Rebulu Group Latin de Madison

Madison.- Dane Dances continúa consolidándose como uno de los eventos comunitarios más esperados del verano en Madison. Cada viernes de agosto, la terraza de Monona Terrace se transforma en un espacio vibrante de música, baile e integración cultural, atrayendo a familias, jóvenes, adultos y personas de todas las edades y orígenes.

Lovemonkes Rock/Reggae

El pasado 15 de agosto, la velada inició a las 6:00 p.m. con la presentación de Rebulu Group Latin, una orquesta latina que se ha ganado el reconocimiento del público con su contagioso repertorio de salsa, reguetón y otros ritmos tropicales. Más tarde, a las 8:00 p.m., subió al escenario Lowemonkes Rock/Reggae, agrupación que deleitó con un variado repertorio en inglés, conquistando tanto a afroamericanos como a latinos y público en general con su mezcla de rock y reggae.

La Obra Latin de Chicago

El viernes siguiente, 22 de agosto, el ritmo no se detuvo. A las 6:00 p.m. llegó desde Chicago la agrupación La Obra Latin, integrada por músicos latinos y estadounidenses, quienes pusieron a bailar a todos con una fusión de ritmos latinos y americanos. Posteriormente, a las 8:00 p.m., fue el turno de S.O.S. Motown Revue Soul/R&B, que encendió la terraza con un espectáculo lleno de energía al son del soul y el R&B, géneros que atrajeron especialmente a la juventud.

D.J. Francis Medrano

Madison Rueda Lovemonkes Rock/Reggae

Durante los intermedios, el reconocido DJ Francis Medrano mantuvo la pista encendida, ofreciendo además clases de baile gratuitas que animaron a los asistentes —afroamericanos, latinos, anglosajones, asiáticos, entre otros— a compartir juntos una experiencia multicultural única.

Gladys Viscarra de La Comunidad News y Latinos en Dane Dances

Lo que distingue a Dane Dances, organización sin fines de lucro dirigida por Alphonso Cooper y un equipo de voluntarios, es su capacidad de unir a la comunidad sin importar edad, idioma o procedencia. Niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad se suman espontáneamente al baile, creando una ola de alegría colectiva que convierte a Monona Terrace en una auténtica fiesta familiar con una privilegiada vista al lago Monona.

Un evento para todos

Foto parcial del público asistente a Dane Dance

Dane Dances es un evento gratuito y familiar, abierto a toda la comunidad, que promueve la inclusión a través de la música y el baile. Los asistentes pueden llevar mantas, sillas y canastas de picnic (aunque no se permite ingresar alcohol). Para quienes prefieren comprar alimentos en el lugar, están disponibles los puestos de Lake Vista Café, La Taguara, Melly Mells Catering y Kips Kitchen, desde las 4:30 p.m., aceptando pagos con Visa y MasterCard.

En caso de mal tiempo, los conciertos se trasladan al interior de Monona Terrace; y, en caso de lluvia el 29 de agosto, al Alliant Energy Center.

Sin duda, Dane Dances se ha convertido en una de las celebraciones más queridas de Madison, uniendo a la comunidad a través de la música, la diversidad y la alegría compartida.