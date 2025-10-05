Boda entre Edgar Jiménez y Vanessa Portillo: Un enlace de amor, cultura y alegría comunitaria

La Comunidad News Online

Madison, Wisconsin.- En el marco de nuestra sección Celebrando, el pasado sábado 4 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, Edgar Jiménez (México) y Vanessa Portillo (El Salvador) unieron sus vidas en matrimonio civil y religioso durante una emotiva ceremonia realizada en el salón de eventos del Labor Temple, ubicado en Park Street, en la ciudad de Madison. El ambiente estuvo colmado de amor, gratitud y alegría, rodeados de familiares, amigos e invitados especiales que acompañaron a la feliz pareja en este día tan significativo.

El salón, cuidadosamente decorado por Decoración 1306, lució espectacular, combinando elegancia y calidez, reflejando la felicidad de los recién casados. Los asistentes disfrutaron de una cena con exquisitos platillos típicos de México, así como del tradicional pastel nupcial preparado por Decoraciones y Pasteles para toda ocasión, en honor a los novios.

Danza típica de El salvador

El momento más emotivo llegó con el tradicional baile del vals, en el que Edgar y Vanessa compartieron la pista primero entre ellos, luego con sus padres y padrinos, en medio de aplausos y sonrisas. La música de fondo acompañó cada paso, llenando el ambiente de emoción y romanticismo.

La celebración continuó con una muestra de arte y cultura: dos grupos de danza, uno proveniente de El Salvador y otro de México, ofrecieron presentaciones especiales en homenaje a los recién casados, simbolizando la unión de dos culturas a través del amor. El público disfrutó de los coloridos bailes que exaltaron las raíces y tradiciones de ambos países.

Danza típica de México

El servicio de bebidas estuvo a cargo de “Bebidas El Güero”, propiedad de la familia Salmerón de Madison, quienes ofrecieron una variada carta de cócteles, tequilas, whiskys y margaritas que deleitaron a los asistentes durante toda la velada.

La familia Jiménez-Portillo expresó su profundo agradecimiento a todos los presentes por compartir con ellos este momento tan especial, contribuyendo a hacer de su boda un recuerdo inolvidable.

Desde La Comunidad News Online, felicitamos a Edgar y Vanessa por esta hermosa unión, reafirmando nuestro compromiso de seguir difundiendo y celebrando los eventos que fortalecen las raíces, la fe y la unidad de nuestra comunidad latina en Madison.