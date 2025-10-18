¡MANNY Vellon, EL ETERNO DIRECTOR DE “GRUPO CANDELA”, CELEBRA DOS DÉCADAS DE RITMO Y PASIÓN A LOS 72 AÑOS!

La Leyenda de la Salsa de Madison, Manny Vellon, Desafía el Tiempo y la Salud para Liderar a su “Orquesta del Pueblo” en un Aniversario Épico.

“Grupo Candela” en Café Coda

Madison, Wisconsin.— El corazón de la música latina en Wisconsin latió más fuerte esta noche en Café Coda. Manny Vellon, el icónico director de Grupo Candela, la “orquesta del pueblo y de todos”, se vistió de gala para celebrar dos décadas de una carrera que lo ha consolidado como una verdadera leyenda de la salsa y la cumbia. Y lo más asombroso: Vellon lo hace con una energía que desmiente sus 72 años.

“Me siento sumamente feliz y orgulloso de haber podido perdurar 20 años, lo cual no es nada fácil”, confesó Vellon al ser entrevistado sobre este hito. El secreto, según él, va más allá de la música: “Grupo Candela no solamente es un grupo de músicos, sino también amigos y una familia”.

Un Elenco de Estrellas Globales

Foto parcial de las invitadas especiales en Café Coda

El brillo de Grupo Candela no solo recae en su director, sino en el talento internacional que lo compone. Con doce músicos presentes en el escenario, la orquesta es un crisol cultural que une a Latinoamérica en un solo ritmo. Desde la voz principal de Angela Puerta de Colombia, hasta las raíces puertorriqueñas de José Madera y Carmelo Saez, pasando por el sabor de Flavio de México, la banda cuenta con un lineup de lujo que se complementa con músicos talentosos de Wisconsin como Beth Wilson y Mike Boatman.

El líder puertorriqueño, que fundó la orquesta hace dos décadas, no en un estudio de grabación, sino en el sótano de su casa en Middleton, Wisconsin, demuestra que la verdadera magia nace en los lugares más inesperados.

¡La Fiesta Continúa!

Vellon, quien reveló haber enfrentado problemas de salud, mantiene su batuta firme: “He seguido hacia adelante a pesar de las limitaciones que tengo. Mientras tenga un suspiro de vida, el Grupo Candela sigue”.

Y los fans tienen motivos para celebrar: el gran festejo de los 20 años continuará en grande. Marquen sus calendarios: la celebración será el 26 de noviembre, el miércoles antes de Thanksgiving, en el Latin Music Fest del Teatro Majestic.

¡Felicidades a Manny Vellon y a Grupo Candela! Que sigan encendiendo la pista por muchos años más. Son los deseos del personal de editores de La Comunidad News Online.