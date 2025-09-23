Pequeños Traviesos Bilingual Child Care celebró el Mes de la Hispanidad con música, cultura y tradición

La Comunidad News Online

Foto parcial de los asistentes al evento

Madison, Wisconsin.– El pasado viernes 19 de septiembre, Pequeños Traviesos Bilingual Child Care celebró el Mes de la Hispanidad con un evento especial que reunió a familias, niños e invitados en su sede ubicada en el 119 Nygard Street de Madison. La actividad fue organizada por el personal de la institución, bajo la dirección de su fundadora, Erika Soto, y contó con la participación de padres de familia, representantes de los pequeños estudiantes y la presentación musical de los Mariachis de Madison.

Durante la jornada, que se extendió de 2:00 a 5:00 de la tarde, los asistentes compartieron una variada muestra gastronómica con platillos tradicionales de distintos países latinoamericanos, en un ambiente festivo que resaltó la diversidad cultural.

Dos pequenas travieas junto a una madre Latina

El Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos se celebra cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre. Esta conmemoración honra la historia, cultura y contribuciones de los hispanos y latinos al país, coincidiendo con las fechas de independencia de varias naciones de América Latina, así como con el Día de la Hispanidad del 12 de octubre.

Breve historia de la celebración

En 1968, el Congreso estadounidense autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a proclamar la Semana Nacional de la Herencia Hispana, que incluía el 15 de septiembre, fecha en la que se celebran las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; así como el 16 y el 18 de septiembre, días de independencia de México y Chile.

Posteriormente, a petición del presidente Ronald Reagan, el Congreso aprobó en 1988 la Ley 100-402, que amplió la celebración a un mes completo, estableciéndose oficialmente como el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

Erika Soto junto a los Mariachis de Mexico

Hoy, esta tradición reconoce las raíces de millones de personas provenientes de España, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, que forman parte de la diversidad cultural de los Estados Unidos.

Erika Soto: “Celebramos con orgullo nuestra cultura”

“Soy latina de origen mexicano y, como directora y fundadora de Pequeños Traviesos Daycare, cada año celebramos con orgullo el Día de la Hispanidad. Es un evento donde se involucran activamente los padres de familia que confían en nuestra institución. Como somos un centro bilingüe (inglés y español), participan familias de distintas nacionalidades, incluso estadounidenses, quienes comparten platillos tradicionales de su país con todos, incluidos los niños”, expresó Erika Soto en entrevista con La Comunidad News Online.

Actualmente, Pequeños Traviesos Bilingual Child Care cuenta con 26 empleados, atiende a cerca de 80 niños y dispone de un local propio en Madison, lo que fortalece su compromiso con la educación bilingüe y la formación multicultural desde la infancia.