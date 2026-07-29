¡Ni el calor extremo detiene la pasión! “Chavita League” mantiene viva la fiesta del fútbol en Madison

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Equipo “Patricias Market (Taqueria y Groceries)

Madison, Wisconsin.– Ni una temperatura superior a los 100 grados Fahrenheit fue suficiente para frenar la pasión por el fútbol. El domingo 26 de julio, desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, se disputó una nueva y emocionante jornada de la “Chavita League” de Madison, en las dos canchas ubicadas al final de Milwaukee Avenue, donde jugadores y aficionados demostraron su compromiso con el deporte rey.

La “Chavita League” se ha consolidado como uno de los torneos latinos de fútbol más activos y competitivos de la temporada de verano en Madison, reuniendo cada fin de semana a cientos de aficionados que respaldan a sus equipos favoritos.

Equipo Nicaragua F.C. y su porra

En la presente temporada participan 16 equipos de Primera División: Nicaragua F.C., El Barrio, Unión Cárdenas, Pinoleros F.C., Restos del Mundo, Ave Fénix Soccer F.C., Zorros, Deportivo La Rica, BFG Elite United, Santos, Nacional, F.C. Madison, Patricias Market (Taquería y Groceries), Deportivo San Marcos y Real Estelí, entre otros protagonistas del campeonato.

La jornada dominical comenzó con el enfrentamiento entre Patricias Market (Taquería y Groceries) y F.C. Madison. El conjunto de Patricias Market, integrado por más de 15 jugadores y dirigido por Adrián Serrato, mostró mayor contundencia durante los 90 minutos. Por su parte, F.C. Madison, conformado por jugadores de origen africano, un estadounidense y algunos futbolistas latinos, bajo la dirección de su conocido entrenador “El Rey”, luchó hasta el final, aunque no pudo evitar la derrota. Al concluir el encuentro, Patricias Market se impuso con autoridad por 4-1, sumando tres importantes puntos en la clasificación.

Equipo “Zorros” de Madison

En el segundo compromiso de la jornada, Nicaragua F.C., conformado en su mayoría por residentes nicaragüenses y dirigido por Danis López, volvió a demostrar su solidez dentro del terreno de juego. Además del respaldo de un plantel competitivo, el equipo cuenta con una bulliciosa y fiel afición que lo acompaña en cada presentación, convirtiéndose en uno de los cuadros más apoyados del campeonato.

Su rival, Restos del Mundo, integrado por jugadores de diversas nacionalidades latinoamericanas y algunos futbolistas afroamericanos, ofreció un partido muy disputado. Sin embargo, la efectividad de Nicaragua F.C. marcó la diferencia y le permitió quedarse con la victoria por 1-0.

El tercer encuentro enfrentó a Ave Fénix Soccer F.C. y Zorros, en un duelo igualmente intenso y disputado. Al cierre de esta edición, el resultado oficial se encontraba pendiente de confirmación.

Con cada jornada, la “Chavita League” continúa fortaleciendo el fútbol latino en Madison, ofreciendo partidos de gran intensidad, sana competencia y un espacio de integración para jugadores y familias de diversas nacionalidades que encuentran en este deporte un motivo de unión y convivencia.