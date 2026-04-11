De Venezuela a Madison: Misael Escorcia, el muro defensivo que sueña en grande y ya conoce la gloria

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Misael Andrés Escorcia López

En el competitivo ambiente del fútbol amateur en Madison, donde la pasión latina impulsa cada jornada, surgen historias que inspiran dentro y fuera de la cancha. Una de ellas es la de Misael Andrés Escorcia López, jugador del equipo Madison United en la Liga Latina de Toca Soccer, quien combina disciplina, experiencia profesional y sueños intactos en el balompié.

A sus 24 años, este defensor venezolano no solo destaca por su solidez en la zaga, sino también por su mentalidad competitiva y su compromiso con el crecimiento personal y deportivo.

Entrevista a Misael Escorcia

¿Cuál es tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde eres y a qué te dedicas actualmente?

Mi nombre es Misael Andrés Escorcia López, tengo 24 años, soy de Venezuela y actualmente tengo una compañía de remodelación llamada Nuvor Renovations.

¿A qué edad comenzaste a jugar fútbol y quién te inspiró?

Desde pequeño me ha gustado este deporte. Empecé aproximadamente a los 6 o 7 años.

¿Cuánto tiempo llevas jugando en la Liga Latina de Madison?

Aproximadamente entre dos y tres años.

¿Participas en otras ligas además de esta?

Sí, también participo en otras ligas.

¿Cuál es tu posición en el campo y qué rol desempeñas?

En fútbol 11 juego como defensa central, que es mi posición natural.

¿Qué significa para ti jugar en la Liga Latina?

Es una muy buena liga y representa una gran oportunidad para competir con jugadores de alto nivel.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz en la liga?

Sin duda, haber salido campeón.

¿Cómo describes el nivel de competencia en la liga?

Es un buen nivel competitivo.

¿Cómo es la relación entre jugadores dentro y fuera de la cancha?

Muy buena, especialmente con mi equipo. Fuera de la cancha también somos amigos y compartimos momentos juntos.

¿Entrenas regularmente para mejorar tu rendimiento?

Sí, me gusta ir al gimnasio y salir a correr.

¿Sigues alguna dieta especial?

Lo básico, trato de mantener una alimentación adecuada.

¿Cómo manejas la presión en partidos importantes?

Me gustan esos partidos, porque ahí es donde se demuestra quién es quién.

¿Qué jugadores han influido en tu estilo de juego?

Creo que Sergio Ramos, porque juega en mi misma posición y es un referente defensivo.

¿Cuáles son tus metas a futuro en el fútbol?

Actualmente me enfoco en el fútbol amateur, pero si surge la oportunidad de probarme en un equipo profesional aquí, lo haría sin dudar.

¿Te gustaría jugar profesionalmente o ser entrenador?

Ya tuve la oportunidad de jugar profesionalmente en Venezuela con el Deportivo JBL del Zulia.

¿Qué mensaje darías a los jóvenes que sueñan con ser futbolistas?

Que todo es posible, que no se pongan límites y que sigan intentando una y otra vez.

¿Qué cualidades debe tener un futbolista?

La disciplina es fundamental.

¿El fútbol ayuda en el desarrollo personal y comunitario?

Sí, definitivamente van de la mano.

¿Qué desafíos has enfrentado como futbolista?

Muchos, pero especialmente jugar finales y ganarlas.

¿Debe la comunidad latina apoyar a los jóvenes deportistas?

Sí, el apoyo es muy importante y hace una gran diferencia en este deporte.

Con determinación, experiencia y humildad, Misael Escorcia representa el espíritu del futbolista latino en Madison: talento, sacrificio y sueños que no conocen fronteras.

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