¡De Felinos para campeón! Jovany Francisco, la joven promesa que ruge con talento en la Liga Latina de Madison

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Jovany Francisco

Madison, Wisconsin. — Con apenas 21 años, Jovany Francisco se ha convertido en una de las figuras jóvenes a seguir dentro de la Liga Latina de Fútbol de Madison. Integrante del equipo “Felinos”, el mediocampista mexicano combina disciplina, pasión y compromiso tanto dentro como fuera de la cancha. En esta entrevista exclusiva, comparte su historia, motivaciones y sueños en el mundo del fútbol.

¿Cuál es tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde eres y a qué te dedicas actualmente?

Respuesta: Mi nombre es Jovany Francisco, tengo 21 años y soy originario de Querétaro, México. Estudié y me gradué de East High School. Actualmente trabajo en el restaurante “Vaqueros Mexican Grill” y llevo más de siete años viviendo en Madison.

¿A qué edad comenzaste a jugar fútbol y quién te inspiró?

Respuesta: Comencé a jugar fútbol entre los 9 y 10 años en Querétaro. Mi mayor inspiración fue el jugador de la selección mexicana Hugo Sánchez.

¿Cuánto tiempo llevas jugando en la Liga Latina de Madison?

Respuesta: Llevo aproximadamente entre cuatro y cinco años jugando en la Liga Latina de Madison, que dirige don Roberto, con el equipo “Felinos”, el cual es dirigido por mis padres, Felipe Francisco y Patricia Doroteo. Generalmente juego en la segunda división, aunque en ocasiones refuerzo al equipo de primera división.

¿Participas en otras ligas además de esta?

Respuesta: Sí, también he jugado en la liga de Toca Soccer con el equipo “Felinos” en la primera división. Me encanta el fútbol y siempre busco jugar donde haya oportunidad.

¿Cuál es tu posición en el campo y qué rol desempeñas?

Respuesta: Normalmente juego en el mediocampo, donde mi función es distribuir el balón hacia las bandas para generar jugadas de gol. Sin embargo, también me gusta proyectarme como delantero derecho porque disfruto marcar goles.

¿Qué significa para ti jugar en la Liga Latina?

Respuesta: Significa mucho. Me permite practicar el deporte que amo, compartir con mi equipo y divertirme sanamente. Además, es una forma de mostrar nuestro talento y liberar el estrés físico y mental.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz en la liga?

Respuesta: Sin duda, cuando el equipo “Felinos” se coronó campeón el año pasado en ambas divisiones, ganando dos trofeos y varias medallas. También fue muy especial el torneo de invierno 2025-2026.

¿Cómo describes el nivel de competencia en la liga?

Respuesta: Considero que es un nivel medio-alto. En tercera división aún hay jugadores en formación, mientras que en primera división hay futbolistas con mucha técnica y experiencia.

¿Cómo es la relación entre jugadores dentro y fuera de la cancha?

Respuesta: Dentro del campo buscamos trabajar en equipo para ganar. Fuera de la cancha existe una buena amistad; compartimos tanto la alegría de las victorias como la tristeza de las derrotas.

¿Entrenas regularmente para mejorar tu rendimiento?

Respuesta: Sí, entreno tres veces por semana en un gimnasio cerca de mi casa, lo que me ayuda a rendir mejor en cada partido.

¿Sigues alguna dieta especial?

Respuesta: No sigo una dieta estricta. Mi alimentación es variada, pero procuro mantenerme hidratado, especialmente tomando mucha agua.

¿Cómo manejas la presión en partidos importantes?

Respuesta: Lo más importante es tener confianza en uno mismo y mantener la calma. La presión es mayor en finales, tanto por el técnico como por la afición, pero hay que saber controlarla.

¿Qué jugadores han influido en tu estilo de juego?

Respuesta: Hugo Sánchez y Neymar han sido grandes influencias para mí.

¿Cuáles son tus metas a futuro en el fútbol?

Respuesta: Quiero seguir mejorando mi rendimiento y lograr más títulos y medallas con el equipo “Felinos”.

¿Te gustaría jugar profesionalmente o ser entrenador?

Respuesta: Me gustaría jugar profesionalmente, ya sea en Madison o fuera. Aún soy joven para entrenar, pero quizás en el futuro lo considere.

¿Qué mensaje darías a los jóvenes que sueñan con ser futbolistas?

Respuesta: Que luchen por sus sueños, que salgan a practicar y no se queden en casa. El fútbol es salud, pasión y aprendizaje, donde se gana y se pierde.

¿Qué cualidades debe tener un futbolista?

Respuesta: Disciplina y muchas ganas de ganar.

¿El fútbol ayuda en el desarrollo personal y comunitario?

Respuesta: Sí, ayuda a los jóvenes a mantenerse alejados de vicios y a involucrarse positivamente en la comunidad.

¿Qué desafíos has enfrentado como futbolista?

Respuesta: Una lesión en el tobillo que me dejó fuera por algunas semanas, pero logré recuperarme y seguir jugando.

¿Debe la comunidad latina apoyar a los jóvenes deportistas?

Respuesta: Claro que sí. Un ejemplo son mis padres, quienes apoyan a los jóvenes brindándoles uniformes, cubriendo inscripciones y otros gastos para que puedan jugar sin preocuparse por lo económico.

Con determinación y raíces firmes en su comunidad, Jovany Francisco representa el espíritu joven del fútbol latino en Madison: talento, disciplina y un sueño que sigue creciendo en cada partido.