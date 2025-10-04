“¡Del trabajo al gol!”: Antonio Cortés, el joven poblano que brilla en la Liga Latina de Madison

Por Rafael Viscarra | La Comunidad News Online

Antonio Cortés Vázquez

Madison.- Entre el polvo de la construcción y la pasión por el balón, Antonio Cortés Vázquez ha aprendido a ganarle al cansancio, a los retos y al tiempo. Nacido en Tlachichuca, Puebla, este joven futbolista se ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la Liga Latina de Fútbol de Madison. De día trabaja en dos empleos; de noche, entrena para alcanzar la gloria en la cancha.

Su historia es la de muchos latinos que llegaron a Wisconsin buscando un futuro mejor y encontraron en el fútbol una segunda casa, una familia y un motivo para seguir soñando.

A continuación, la entrevista exclusiva con La Comunidad News Online, donde Antonio comparte sus sacrificios, triunfos y sueños, con la sinceridad de quien deja el alma en cada partido.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Rafael Viscarra (RV): Antonio, felicidades por tu destacada participación. Cuéntanos, ¿de dónde eres y desde cuándo juegas fútbol?

Antonio Cortés (AC): Soy originario del estado de Puebla, de un pueblito llamado Tlachichuca. Juego fútbol desde que tengo memoria, toda mi vida lo he hecho. Actualmente estoy en dos equipos: San Rafael y Real Steli.

RV: Recientemente tu equipo logró el pase a la final. ¿Qué significa eso para ti?

AC: Muchísimo. En años anteriores nos quedamos en semifinales, pero esta vez, gracias a Dios, pudimos pasar a la final. Es una emoción muy grande porque todo el esfuerzo vale la pena cuando ves que tu equipo avanza.

RV: Además saliste campeón con Real Steli. ¿Cómo describes este momento de tu carrera?

AC: Es un orgullo representar a los míos y a todos los tlachichuquenses. Siempre tratamos de salir adelante, con garra y con corazón.

RV: ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madison y a qué te dedicas fuera del fútbol?

AC: Llevo tres años aquí. Tengo dos trabajos: uno en construcción y otro en limpieza. A veces también hago otras cosas que salen, lo que sea bueno.

Equipo San Rafael

RV: Y aún así, sigues entrenando y jugando. ¿Qué te motiva?

AC: El amor por el fútbol. Es mi pasión, mi vida, mi manera de ver el mundo. Aunque esté cansado, después del trabajo trato de ir al gimnasio o a entrenar. Hay que sacar tiempo de donde no lo hay.

RV: ¿Qué posición juegas y cómo te describes dentro del campo?

AC: Juego de medio, como número 8, generador de fútbol. Soy zurdo, con algo de técnica. No me destaco ni arriba ni abajo, pero siempre doy el cien por ciento en cada partido.

RV: ¿Qué representa para ti jugar en la Liga Latina de Fútbol de Madison?

AC: Orgullo total. Representar a nuestros países fuera de casa es algo muy bonito. Aquí uno siente el apoyo y el calor de la comunidad latina.

RV: ¿Cómo es la relación entre ustedes, los jugadores?

AC: En mi equipo somos como una familia. Todos nos conocemos, nos apoyamos, nos reímos. Esa unión es la que nos lleva lejos.

RV: ¿Quiénes son tus ídolos en el fútbol?

AC: Sin duda, Ronaldinho y Messi. Ellos jugaron con alegría y humildad, y eso me inspira.

RV: ¿Has pensado en jugar profesionalmente?

AC: Ya no, los años pesan (ríe). Pero sí quiero seguir en esta liga tan bonita de Wisconsin mientras pueda.

RV: ¿Qué mensaje le das a los niños y jóvenes latinos que sueñan con ser futbolistas?

AC: Que se esfuercen, que entrenen, que no se metan en vicios. Todo es posible con disciplina y ganas.

RV: ¿Qué piensas sobre el apoyo al talento joven en Madison?

AC: Hay mucho talento. Sería bueno que existieran escuelas o programas que ayuden a los jóvenes. Hay chavitos de 13 o 15 años que juegan increíble y merecen una oportunidad.

RV: Finalmente, ¿qué te ha enseñado el fútbol?

AC: Que todo se logra con esfuerzo. He pasado lesiones, derrotas y cansancio, pero cuando se quiere, se puede. Y el fútbol siempre me devuelve la alegría.

Un ejemplo de lucha y pasiónAntonio Cortés es parte de esa nueva generación de futbolistas latinos en Wisconsin que combina trabajo duro, disciplina y amor por el juego. En cada pase y en cada gol, este joven poblano recuerda sus raíces y demuestra que los sueños se conquistan, jugando con el corazón.