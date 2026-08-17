TRAICIÓN Y FURIA EN MILWAUKEE! LA “BLANCA PALOMA” DESENMASCARADA TRAS UN BRUTAL ATAQUE AL PALETERO

Un vil crimen que indigna al Southside, enciende las alarmas de ICE y desata la furia de los vecinos en Walker’s Point.

Las cámaras de seguridad no mienten y el dolor de una comunidad entera clama al cielo. Para quienes intentaron justificar la conducta de Angel Garcia Santibañez, de 24 años, la verdad cayó como un rayo implacable. En las redes, la publicación del establecimiento fue contundente sobre la supuesta “blanca paloma”: “¿A los que están preguntándome qué hizo o estaba haciendo la blanca paloma de joven? ¡Insultando, hostigando a las muchachas, faltándoles el respeto, escupiendo y chiflando como loco! ¡Y no estaba borracho! Larry y otro señor lo acompañaron a la puerta”. Mire aquí el indignante video dentro del local.

Larry Angel

La cacería humana y la agresión en el suelo

¡Lo que siguió fue un acto de cobardía ruin y despiadada! Santibañez esperó en las sombras, aguardando el momento perfecto como una serpiente al acecho. Cuando Lawrence “Larry” Rauch Jr. (de 43 años, querido en el vecindario como “El Paletero” y quien vive con una discapacidad mental) salió del local caminando totalmente desprevenido, comenzó la cacería.

El agresor corrió por la espalda y le asestó un golpazo brutal que lo hizo colapsar sobre el concreto. Pero la furia del atacante no se detuvo ahí: mientras Larry yacía completamente indefenso en el suelo, Santibañez se ensañó vilmente con él, persiguiéndolo en su caída para rematarlo a puñetazos y patadas implacables directamente en el rostro y el cuerpo. En la grabación se pueden escuchar los desgarradores gritos de dolor de la víctima mientras el suelo de la calle 16 se teñía de violencia. (Videos de asalto: https://youtube.com/shorts/uR5PD7ky0sQ)

Hoy, la tragedia embarga a la familia del humilde trabajador. Con la nariz fracturada, el riesgo inminente de perder la vista en su ojo derecho y la imposibilidad de volver a trabajar, el destino de Larry pende de un hilo.

El rugido de una comunidad indignada

La indignación en el vecindario estalló de inmediato. María Rodríguez, vecina de Walker’s Point, expresó con dolor el sentir de los hispanos trabajadores: “Escupe dentro del restaurante como si estuviera en Veracruz… ¡ahí la gente come! No tiene respeto por las leyes ni las reglas. La actual administración va tras este tipo de individuos que no tienen respeto por la ley; cree que puede hacer lo que quiera y por culpa de él, todos quedamos mal. No culpo a la administración por intentar deshacerse de este tipo de gente. México es un país sin leyes y esa clase de personas vienen a EE. UU. donde trabajamos duro para dar un ejemplo a nuestras familias”.

El peso de la ley y las frías cifras de la justicia

Sin embargo, ¡el brazo de la justicia es largo! Un pueblo unido y los “detectives de Facebook” no descansaron hasta identificar al veracruzano, logrando que la policía lo arrestara y lo pusiera tras las rejas el viernes por la mañana.

Su destino ahora parece sellado. Estadísticas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revelan de manera contundente que la gran mayoría de las detenciones y deportaciones en el interior del país se concentran prioritariamente en individuos con “rap sheets” (antecedentes) o cargos criminales pendientes por delitos violentos. Con graves cargos de felonía por agresión física acechándolo y las garras de la deportación encima, el panorama para este sujeto es totalmente oscuro. Un trágico recordatorio de que en este país la ley se respeta, y que la violencia irresponsable de unos pocos no debe manchar el nombre de la comunidad migrante trabajadora.