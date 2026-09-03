De Inquilinos a Propietarios: Maribel y Ernesto Logran el Sueño de su Propia Casa

En La Comunidad News ONLINE, nuestra misión es clara: contamos las historias que le importan a la comunidad latina de Wisconsin y conectamos a los negocios con las personas que nos leen, ven y comparten. Guiados por esta visión, y tras más de tres décadas ayudando a cientos de familias a lograr el sueño de su primera casa mediante nuestros seminarios desde 1989, nuestro equipo editorial y de marketing lanza la nueva iniciativa “De Inquilino a Propietario”. Este proyecto conecta directamente a nuestra comunidad con los profesionales más destacados del mercado—expertos en bienes raíces, finanzas y seguros—brindándoles los recursos exactos para construir su propio patrimonio. Para inaugurar esta serie, nos enorgullece presentar a nuestro primer experto destacado: Alex Lozano.

Alex Lozano, un exabogado judicial que transformó su vida al llegar a Estados Unidos, se ha convertido hoy en el guardián indiscutible de los bienes raíces para la comunidad latina en Wisconsin. Su misión es educar, proteger y guiar a las familias hispanas para que dejen de pagar renta, rompan las barreras del sistema crediticio y comiencen a construir verdadera riqueza generacional.

📖 Descubre la historia completa de Alex Lozano y su inspirador viaje de resiliencia haciendo clic aquí.

El compromiso de Alex de educar y llevar de la mano a sus clientes quedó demostrado una vez más al entregar las llaves de su nuevo hogar a Maribel Ibarra y Ernesto Cruz. El proceso de comprar una casa por primera vez puede parecer abrumador, pero con la guía correcta y la transparencia de un profesional, se convierte en una experiencia transformadora. Así lo describen Maribel y Ernesto:

“Alex nos ayudó a comprar nuestra casa, nos explicó todo el proceso, lo recomendamos, él es muy profesional. ¡Gracias por toda la ayuda Alex!”

Maribel y Ernesto

Al igual que Maribel y Ernesto, tú también puedes dejar de pagar la hipoteca de alguien más y dar el paso hacia tu propia casa. El primer movimiento estratégico es informarte y prepararte.

¡No se pierda el próximo Seminario para Compradores de Casa por Primera Vez!

Tome el control de su futuro financiero y aprenda cómo pasar de inquilino a propietario de la mano de Alex Lozano. En este evento gratuito y en español, cubriremos temas esenciales para la comunidad latina, incluyendo cómo comprar con número ITIN, opciones de préstamos y el proceso de aprobación previa.

Detalles del Seminario:

📅 Fecha: Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Miércoles, 9 de septiembre de 2026 ⏰ Hora: 5:45 PM

5:45 PM 📍 Lugar: Biblioteca de Sun Prairie (1350 Linnerud Dr, Sun Prairie, WI 53590)

¡Empiece hoy su camino a casa! Haga sus preguntas, conozca sus opciones y dé el primer paso.

Regístrese o contacte a Alex hoy mismo: