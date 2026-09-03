De Inquilinos a Propietarios: Maribel y Ernesto Logran el Sueño de su Propia Casa

En La Comunidad News ONLINE, nuestra misión es clara: contamos las historias que le importan a la comunidad latina de Wisconsin y conectamos a los negocios con las personas que nos leen, ven y comparten. Guiados por esta visión, y tras más de tres décadas ayudando a cientos de familias a lograr el sueño de su primera casa mediante nuestros seminarios desde 1989, nuestro equipo editorial y de marketing lanza la nueva iniciativa “De Inquilino a Propietario”. Este proyecto conecta directamente a nuestra comunidad con los profesionales más destacados del mercado—expertos en bienes raíces, finanzas y seguros—brindándoles los recursos exactos para construir su propio patrimonio. Para inaugurar esta serie, nos enorgullece presentar a nuestro primer experto destacado: Alex Lozano.
Alex Lozano, un exabogado judicial que transformó su vida al llegar a Estados Unidos, se ha convertido hoy en el guardián indiscutible de los bienes raíces para la comunidad latina en Wisconsin. Su misión es educar, proteger y guiar a las familias hispanas para que dejen de pagar renta, rompan las barreras del sistema crediticio y comiencen a construir verdadera riqueza generacional.
📖 Descubre la historia completa de Alex Lozano y su inspirador viaje de resiliencia haciendo clic aquí.
El compromiso de Alex de educar y llevar de la mano a sus clientes quedó demostrado una vez más al entregar las llaves de su nuevo hogar a Maribel Ibarra y Ernesto Cruz. El proceso de comprar una casa por primera vez puede parecer abrumador, pero con la guía correcta y la transparencia de un profesional, se convierte en una experiencia transformadora. Así lo describen Maribel y Ernesto:
“Alex nos ayudó a comprar nuestra casa, nos explicó todo el proceso, lo recomendamos, él es muy profesional. ¡Gracias por toda la ayuda Alex!”
Al igual que Maribel y Ernesto, tú también puedes dejar de pagar la hipoteca de alguien más y dar el paso hacia tu propia casa. El primer movimiento estratégico es informarte y prepararte.
¡No se pierda el próximo Seminario para Compradores de Casa por Primera Vez!
Tome el control de su futuro financiero y aprenda cómo pasar de inquilino a propietario de la mano de Alex Lozano. En este evento gratuito y en español, cubriremos temas esenciales para la comunidad latina, incluyendo cómo comprar con número ITIN, opciones de préstamos y el proceso de aprobación previa.
Detalles del Seminario:
- 📅 Fecha: Miércoles, 9 de septiembre de 2026
- ⏰ Hora: 5:45 PM
- 📍 Lugar: Biblioteca de Sun Prairie (1350 Linnerud Dr, Sun Prairie, WI 53590)
¡Empiece hoy su camino a casa! Haga sus preguntas, conozca sus opciones y dé el primer paso.
Regístrese o contacte a Alex hoy mismo:
- 📞 Para registrarse al seminario (llame o envíe texto): (608) 843-2777
- 👤 Asesor: Alex Lozano
- 🏢 Agencia: REAL Broker, LLC
- 🌐 Sitio Web: lozanohomesgroupusa.com
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