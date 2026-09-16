LA LIGA DE LATINOS Y LATINAS DE MADISON ENCIENDE LA RECTA FINAL DEL VERANO 2026

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Equipo “San Luis” de Madison

Madison, Wisconsin.- La pasión, los goles y la emoción continúan a toda máquina en la Liga de Latinos y Latinas, que cada fin de semana protagoniza intensos encuentros en los campos Warner 1, del North Side, y Sycamore, en el East Side de Madison, donde los equipos de Primera División disputan partidos cada vez más decisivos rumbo a la recta final del Campeonato de Verano 2026.

Con el balón como protagonista y el entusiasmo de jugadores y aficionados al máximo, la competencia comienza a entrar en una etapa crucial, en la que cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de los equipos que luchan por mantenerse en los primeros lugares de la clasificación.

El torneo es organizado anualmente por Roberto Cuehuey, conocido cariñosamente por amigos y jugadores como el “Viejo Roberto”, un apasionado del fútbol que durante años ha dedicado esfuerzos a promover este deporte entre la niñez, la juventud y los adultos de la comunidad latina de Madison.

SAN LUIS GOLEA 4-0 A MANCHESTER

En el primer partido de la jornada se enfrentaron San Luis y Manchester, en un encuentro que desde el pitazo inicial estuvo cargado de intensidad y espíritu competitivo.

El conjunto de San Luis, dirigido por Genaro García y su esposa, cuenta con una plantilla integrada por futbolistas de origen mexicano, venezolano, colombiano y ecuatoriano, además de un experimentado arquero perteneciente a la denominada “vieja guardia” del fútbol local.

Por su parte, Manchester presentó un plantel conformado principalmente por jugadores de origen mexicano.

Tras un disputado encuentro, San Luis logró imponer condiciones y terminó celebrando una contundente victoria de 4-0 sobre Manchester, resultado que desató la alegría entre jugadores, familiares y seguidores del equipo.

¡Y DESPUÉS DEL TRIUNFO, A FESTEJAR!

Como ya es tradición en el fútbol comunitario, la celebración no terminó con el pitazo final.

Para festejar el triunfo, Genaro García y su esposa ofrecieron una parrillada a los integrantes del equipo San Luis, con carne y chorizos preparados a la brasa, además de refrescos, agua y cerveza bien fría.

Fue un momento de camaradería que permitió a los jugadores compartir y celebrar juntos después de una jornada de esfuerzo dentro de la cancha.

GÉNOVA Y LA RETA SE FUERON A TODO O NADA

En el segundo encuentro de la jornada, Génova y La Reta protagonizaron otro partido cargado de emociones y goles.

Ambos equipos mantuvieron una intensa disputa durante los minutos reglamentarios y, al final, ninguno pudo sacar ventaja definitiva. El encuentro terminó con un emocionante empate 3-3, reflejando la paridad que existe entre ambos conjuntos.

Las fotografías de esta jornada serán publicadas en nuestra próxima edición.

TABLA DE POSICIONES

La lucha por los primeros lugares se encuentra cada vez más reñida. Hasta el momento, la clasificación presenta a los siguientes equipos: