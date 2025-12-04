¡Ni la Tormenta los Detuvo! La Liga Latina de Fútbol Indoor Mantiene su Pasión en Pleno invierno

La Comunidad News Online

Equipo Manchester

Madison.— El invierno finalmente hizo su abrupta entrada en la capital el pasado fin de semana, cuando una intensa nevada obligó a muchos residentes a permanecer en casa. Sin embargo, ni la nieve ni el clima adverso lograron frenar el espíritu deportivo de la Liga Latina de Fútbol Indoor de Madison, que siguió adelante con su programación regular el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el complejo deportivo ubicado en Index, Fitchburg.

A continuación, presentamos un resumen de los encuentros cubiertos por el enviado especial de este medio:

Manchester 8 – MAD FC 3

El primer duelo de la jornada enfrentó al conjunto Manchester, dirigido por Fernando Tlahuel e integrado por jugadores mexicanos, hondureños, afroamericanos y estadounidenses, contra MAD FC. Fue un partido dinámico y disputado de principio a fin, pero Manchester impuso su contundencia ofensiva y se quedó con una victoria inobjetable por 8 a 3.

Caimaneros 12 – Ecuador 6

En el segundo partido, Ecuador se midió ante Caimaneros. La primera mitad fue reñida y terminó 6-5 a favor de Caimaneros. No obstante, en el complemento, el conjunto vencedor —formado por jóvenes veloces y de gran agilidad— desató una ráfaga de goles que les permitió cerrar el encuentro con un abultado 12 a 6. La seguidilla de anotaciones desató el entusiasmo de los hinchas que celebraron cada tanto con euforia.

Wilmar 7 – Gladiadores 5

El tercer enfrentamiento fue un verdadero duelo de titanes entre Wilmar y Gladiadores. Tras un partido intenso y parejo, Wilmar logró imponerse con un marcador final de 7 a 5.

Reta 6 – Potros 3

En el cuarto encuentro, el equipo Reta, integrado mayormente por jugadores mexicanos, se enfrentó a Potros, compuesto por futbolistas hondureños. Ambos equipos mantuvieron un ritmo competitivo, pero Reta fue más efectivo en la definición y aseguró el triunfo por 6 a 3.

Felinos 5 – Los Copleros 1

La jornada concluyó con el duelo entre Felinos 1 y Los Copleros, un partido vibrante de principio a fin. Pese al empuje de Los Copleros, Felinos dominó el encuentro y selló una victoria sólida por 5 a 1.