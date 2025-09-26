LA COMUNIDAD NEWS ON LINE

¡Todo listo para las semifinales de la Liga de Veteranos de Madison!

Equipo “Aguilas”

Madison.- Los dirigentes de la Liga de Veteranos de Madison, Eric Hernández y Jorge Ortiz, anunciaron mediante un comunicado de prensa que este sábado 27 de septiembre se disputarán las esperadas semifinales del torneo, un evento que promete encender la pasión futbolera de la comunidad local.

Equipo “Los Viejitos”

Los encuentros tendrán lugar en las canchas de Milwaukee St., en el East Side de Madison, y reunirán a los equipos que lograron clasificar tras una intensa temporada llena de emociones.

Equipo Italia

Equipos clasificados

  • Primera División: Puebla, Águilas, Gallos e Italia.
  • División Premier: Viejitos, Bayern, Veteranos y Cristal.

Rol de partidos

Primera División

  • 12:00 p.m. – Puebla vs. Águilas
  • 4:00 p.m. – Gallos vs. Italia

División Premier

  • 1:20 p.m. – Viejitos vs. Bayern
  • 2:40 p.m. – Veteranos vs. Cristal
Equipo “Gallos”

Los árbitros designados para impartir justicia en estas semifinales son Luciano Hernández, Gustavo Franco, Salvador Chava y otros oficiales latinos, quienes tendrán la difícil tarea de garantizar el juego limpio bajo la atenta mirada de las porras y el público, siempre apasionado y exigente.

El ambiente promete ser vibrante, con la expectativa de conocer a los finalistas que se disputarán la gloria en una de las ligas más representativas del fútbol latino en Madison.

