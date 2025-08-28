Emocionante final del Torneo Infantil de la Liga Latina: “Joga Bonito” campeón y “Cruz Azul” subcampeón

La Comunidad News Online

“Joga Bonito” campeón invicto 2025

Madison.- El Torneo Infantil de la Liga Latina de Latinos y Latinas, organizado y dirigido por Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente como el “Viejo Roberto”, llegó a su gran final con la entrega de trofeos y medallas a los equipos protagonistas. El encuentro decisivo se disputó en la cancha 2 de Sycamore, en el East Side de Madison, donde reinó la emoción, la alegría familiar y el espíritu deportivo.

Tras la eliminación de los equipos infantiles La Maquinita y Atzompita, el esperado duelo por el título se definió entre “Joga Bonito” y “Cruz Azul”. El equipo “Joga Bonito”, integrado por más de 12 jóvenes futbolistas y dirigido por el exjugador Gonzalo Coriche, se impuso con garra y buen fútbol por un marcador de 2-1, coronándose campeón invicto.

Foto parcial “Cruz Azul” Sub-Campeón 2025

Por su parte, el aguerrido “Cruz Azul” obtuvo el título de subcampeón 2025, demostrando entrega y calidad de juego en un torneo que mantuvo a los aficionados al filo de la emoción. Cabe destacar que “Joga Bonito” también ha logrado consagrarse campeón invicto en los torneos indoor de invierno 2024 y 2025, confirmando así su sólida trayectoria.

La premiación estuvo llena de entusiasmo: los jugadores de ambos equipos recibieron trofeos y medallas entregados por la institución patrocinadora del torneo. Padres de familia, aficionados y “porras” celebraron con orgullo a los pequeños deportistas en un ambiente de fiesta comunitaria que cerró con broche de oro esta edición del campeonato infantil.Desde La Comunidad News Online, felicitamos al “Viejo Roberto” por su dedicación y esfuerzo en la promoción del fútbol infantil en Madison, un trabajo que fortalece la unión familiar y fomenta el amor por el deporte en las nuevas generaciones.