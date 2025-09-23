¡Arrancan los Cuartos de Final en la Liga de Latinos y Latinas de Madison!

La Comunidad News Online

Equipo “San Rafael”

Madison.- Tras intensas jornadas futboleras durante el verano 2025, este domingo 28 de septiembre se disputarán los esperados cuartos de final de la Liga de Latinos y Latinas de Madison, torneo que organiza y dirige Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente como el “Viejo Roberto”.

Los encuentros se llevarán a cabo en los campos de Sycamore Park, en el East Side de la ciudad, a partir de las 11:00 de la mañana. Los partidos programados son los siguientes:

Equipo “Madison United”

11:00 a.m. – San Luis vs. Wilmar



– San Luis vs. Wilmar 1:00 p.m. – Madison United vs. Stinez



– Madison United vs. Stinez 3:00 p.m. – Joga Bonito vs. Águilas Negras



– Joga Bonito vs. Águilas Negras 5:00 p.m. – Honduras vs. San Rafael



Además, el Viejo Roberto hizo un llamado especial a la solidaridad de la comunidad:

“Todos los que recibieron un sobre para apoyar al jugador de Águilas Negras que sufrió una fractura, por favor devuélvanlo con el aporte que puedan y acompáñennos este domingo en las canchas de Sycamore. Gracias”, expresó.