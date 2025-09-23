LA COMUNIDAD NEWS ON LINE

Leader of Wisconsin Latino News

¡Arrancan los Cuartos de Final en la Liga de Latinos y Latinas de Madison!

by

La Comunidad News Online

Equipo “San Rafael”

Madison.- Tras intensas jornadas futboleras durante el verano 2025, este domingo 28 de septiembre se disputarán los esperados cuartos de final de la Liga de Latinos y Latinas de Madison, torneo que organiza y dirige Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente como el “Viejo Roberto”.

Los encuentros se llevarán a cabo en los campos de Sycamore Park, en el East Side de la ciudad, a partir de las 11:00 de la mañana. Los partidos programados son los siguientes:

Equipo “Madison United”
  • 11:00 a.m. – San Luis vs. Wilmar
  • 1:00 p.m. – Madison United vs. Stinez
  • 3:00 p.m. – Joga Bonito vs. Águilas Negras
  • 5:00 p.m. – Honduras vs. San Rafael

Además, el Viejo Roberto hizo un llamado especial a la solidaridad de la comunidad:

“Todos los que recibieron un sobre para apoyar al jugador de Águilas Negras que sufrió una fractura, por favor devuélvanlo con el aporte que puedan y acompáñennos este domingo en las canchas de Sycamore. Gracias”, expresó.

Related posts:

Default Thumbnail¡América, Joga Bonito y Atzompitas se coronaron campeones en un emocionante cierre del torneo infantil de la Liga Latina Indoor de Madison! Default ThumbnailLa Liga de Latinos y Latinas: ¡Partidos al rojo vivo, goles espectaculares y sorpresas en la cancha!
 Convocatoria abierta para el Torneo de Verano 2025 Default Thumbnail¡Rodó el balón! Comenzó el Torneo de Veteranos 2025 con 16 equipos en la cancha Darwin Gamoneda: “En Madison urge una Asociación de Árbitros que eleve el nivel del fútbol”
Translate »