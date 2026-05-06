Histórico respaldo: Pedro Colón podría convertirse en el primer latino en la Corte Suprema de Wisconsin

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Juez Pedro Colón

Madison, Wisconsin. — La congresista Gwen Moore anunció oficialmente su respaldo al juez Pedro Colón para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Wisconsin, destacando su trayectoria judicial y su compromiso con la justicia social, en lo que podría marcar un hito histórico si resulta electo como el primer latino en integrar el máximo tribunal del estado.

De acuerdo con un comunicado de prensa fechado el 5 de mayo, Moore expresó su firme apoyo al magistrado, resaltando su experiencia y cercanía con la comunidad.

“El juez Pedro Colón sabe cómo funciona la ley en la vida de las personas y su trayectoria lo demuestra. Lo que siempre lo ha distinguido es su profundo sentido de la justicia y su genuino compromiso con la gente a la que sirve”, afirmó la congresista. “Nuestro estado merece un magistrado que entienda que la ley debe funcionar para todos, y el juez Colón lo sabe perfectamente. Me enorgullece respaldarlo”.

Moore, representante del 4.º Distrito Congresional de Wisconsin y la miembro con más años de servicio en la Cámara de Representantes por el estado, subrayó además la importancia de contar con líderes judiciales comprometidos con la equidad. Cabe recordar que en 2004 hizo historia al convertirse en la primera persona afroamericana elegida al Congreso por Wisconsin.

Por su parte, el juez Colón agradeció el respaldo y destacó la coincidencia de valores con la legisladora.

“La congresista Moore ha dedicado décadas a garantizar que las familias de Wisconsin tengan una voz real en Washington. Ese es el mismo estándar que pretendo aplicar en la Corte Suprema. Me postulo para asegurar que el máximo tribunal de nuestro estado trabaje para todos”, señaló.

Colón cuenta con una sólida trayectoria en el servicio público. Se graduó de la Universidad de Marquette y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Entre 1999 y 2010, fue el primer latino elegido para la Legislatura estatal, representando a Milwaukee en la Asamblea de Wisconsin.

En 2010 fue nombrado por el entonces gobernador Jim Doyle como juez del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, cargo que desempeñó durante 13 años, siendo reelegido en tres ocasiones. Posteriormente, en 2023, el gobernador Tony Evers lo designó juez del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin, convirtiéndose también en el primer latino en formar parte de esa instancia judicial.

El magistrado reside en el sur de Milwaukee junto a su esposa Betty y sus dos hijas.

Las elecciones para la Corte Suprema de Wisconsin están programadas para el 6 de abril de 2027, con elecciones primarias previstas para el 16 de febrero del mismo año, en caso de ser necesarias. Este proceso electoral podría abrir la puerta a un momento sin precedentes en la historia judicial del estado.