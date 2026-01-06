Una vida perdida y una huida que busca justicia: latino enfrenta hasta 50 años de prisión

La Comunidad News Online

Xavier Alexis Pérez Jr. y Tai Rosa Pérez (Foto por HNNUSA)

Madison, Wisconsin.– Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el sur de Milwaukee en agosto de 2024 continúa su curso en los tribunales. Xavier Alexis Pérez Jr., de 21 años, enfrenta hasta 50 años de prisión por la muerte de Tai Rosa Pérez, de 38 años, quien falleció tras ser víctima de un atropello con fuga.

De acuerdo con información de la prensa estatal y documentos judiciales, el Tribunal del Condado de Milwaukee fijó para el 19 de febrero de 2026 la audiencia preliminar final contra Pérez Jr., acusado de homicidio imprudente en segundo grado y atropello con fuga con resultado de muerte. El acusado no guarda parentesco con la víctima.

El fatal incidente ocurrió la madrugada del 26 de agosto de 2024, en la cuadra 2000 de S. Muskego Avenue, en la zona sur de Milwaukee. Según la denuncia penal, Tai Rosa Pérez conducía hacia el norte cuando su vehículo fue impactado de frente por una camioneta Cadillac que circulaba en sentido contrario a alta velocidad. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde falleció horas después a causa de las lesiones.

Las autoridades señalan que Pérez Jr. conducía la camioneta robada —reportada como sustraída el 23 de agosto de 2024 en las calles Brady y Marshall— a aproximadamente 112 kilómetros por hora, de acuerdo con datos extraídos del sistema informático del vehículo. Tras perder el control, el impacto fue devastador: el motor del Cadillac fue hallado a unos 53 metros del punto de colisión.

Después del choque, Pérez Jr. y una pasajera, identificada como su novia, huyeron del lugar, dejando atrás el vehículo destruido. Imágenes de cámaras de vigilancia cercanas captaron tanto el momento del accidente como la huida de ambos.

La investigación avanzó tras una denuncia anónima que permitió identificar a los sospechosos. Aunque inicialmente la mujer negó haber estado en el lugar, pruebas de ADN sanguíneo encontradas dentro del vehículo y el hallazgo de su teléfono celular confirmaron su presencia.

Pérez Jr. fue detenido casi un año después del atropello. Fue acusado penalmente el 9 de junio de 2025 y arrestado en julio de 2025 mediante una orden por delito grave. Actualmente permanece bajo una fianza en efectivo de 100,000 dólares.

De ser declarado culpable de ambos cargos, Pérez Jr. podría enfrentar hasta 25 años de prisión y multas de hasta 100,000 dólares por cada delito, lo que eleva la posible condena total a medio siglo tras las rejas.

El caso ha reavivado el debate en la comunidad sobre la conducción temeraria, el robo de vehículos y la responsabilidad de no huir tras un accidente, mientras la familia de la víctima continúa esperando justicia por una vida que se perdió en segundos.