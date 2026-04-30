Adiós a una “guerrera de la vida”: fallece Esperanza C. Herbas Bustamante, pilar de amor y fortaleza familiar

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Esperanza C. Herbas Bustamante (Q.E.P.D.)

Madison, WI.— La Asociación de Jubilados de Bolivia en esta capital informó el sensible fallecimiento de quien en vida fue Esperanza C. Herbas Bustamante, a los 68 años de edad, ocurrido el 23 de abril de 2026 en Middleton, Wisconsin. Nacida en Cochabamba, Bolivia, deja un profundo legado de fortaleza, ternura y dedicación a su familia.

De acuerdo con el comunicado publicado por Cress Funeral Service y el testimonio de sus seres queridos, Esperanza mantuvo siempre vivo el espíritu de su tierra natal. Desde su infancia, encontraba alegría en la serenidad de los paisajes cochabambinos, entre arroyos y campos verdes de arvejas, donde nació su amor por las plantas y las flores, una pasión que la acompañó a lo largo de toda su vida.

Quienes la conocieron coinciden en destacar su carácter entrañable. Era una mujer de contrastes admirables: fuerte y luchadora, pero a la vez de espíritu libre, alegre y lleno de calidez. Su presencia transmitía paz, y su personalidad se hacía notar tanto en la convivencia diaria como en momentos de esparcimiento, donde disfrutaba competir con entusiasmo en juegos como el Rummy y el Farkle.

Su mayor orgullo y motor de vida fue su familia. Amó profundamente a sus hijos y nietos, a quienes dedicó su tiempo, energía y cariño incondicional. Ese amor permanece hoy como su herencia más valiosa.

Le sobreviven sus hijos: Iris (Felipe), Carlos, Rodrigo y Fabio; su compañero, Ron; sus nietos: Nathan, Damian, Emma y Diego; y sus hermanos: Raúl (Patricia), José Antonio (Katty) y Gonzalo, además de familiares y amistades tanto en Wisconsin como en Bolivia.

Fue precedida en la muerte por María Emma Herbas Bustamante y Adalberto Alpire Ayala.

El velorio se realizará el lunes 4 de mayo de 2026, de 13:00 a 15:00 horas, en el Centro Cress, ubicado en 6021 University Ave., en Madison. Posteriormente, a las 15:00 horas, se llevará a cabo un servicio conmemorativo.

Su partida deja un vacío irreparable, pero también el recuerdo imborrable de una vida marcada por el amor, la fortaleza y la entrega a los suyos.