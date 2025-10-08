Ceremonia de juramentación del nuevo Jefe de Policía John Patterson

Por La Comunidad News Online



Chief John Patterson

Madison, WI.- La Ciudad de Madison y el Departamento de Policía de Madison anunciaron oficialmente la ceremonia de juramentación de John Patterson como nuevo Jefe de Policía, evento que se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre de 2025, a las 4:00 p.m., en el Black Business Hub, ubicado en 2352 S. Park Street, Madison, WI 53713.

La comunidad está cordialmente invitada a participar en este acto público que marca el inicio de una nueva etapa en el liderazgo del Departamento de Policía de Madison. Patterson, con 27 años de servicio en la institución, ha desempeñado funciones en todos los distritos de la ciudad, ocupando cargos que van desde Oficial de Patrulla y Oficial de Vecindario hasta Capitán y Jefe Adjunto. Su trayectoria también incluye el liderazgo de los equipos SWAT y de Eventos Especiales, lo que refleja su amplia experiencia operativa y administrativa.

El nuevo jefe de policía es licenciado en Artes en Español y posee un Certificado en Justicia Criminal por la Universidad de Wisconsin–Madison, además de una Maestría en Ciencias en Liderazgo Organizacional otorgada por Edgewood College.

Con una filosofía centrada en la policía como cuidadores de la comunidad, Patterson ha reiterado su compromiso de fortalecer la confianza y colaboración entre los oficiales y los ciudadanos, promoviendo una relación más cercana, transparente y basada en el respeto mutuo.

En lo personal, Patterson disfruta de su tiempo libre junto a su familia, además de practicar ciclismo y asistir a conciertos locales.

La ceremonia promete ser un momento de gran significado para la comunidad de Madison, donde líderes locales, funcionarios públicos y residentes se reunirán para dar la bienvenida oficial al nuevo jefe policial.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Yvette L. Craig, PIO interina y especialista en participación comunitaria del Departamento de Policía de Madison, al teléfono (608) 229-8228 o por correo electrónico a ycraig@cityofmadison.com.