Centro Dane County impulsa oportunidades laborales y el emprendimiento latino con exitoso “Día de Conexión Laboral y Mercadito”

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Madison, Wisconsin.– El pasado jueves 7 de mayo, el Centro Dane County abrió sus puertas a la comunidad para la realización del “Día de Conexión Laboral y Mercadito”, un doble evento que reunió a decenas de familias, emprendedores y personas en busca de nuevas oportunidades de empleo, en las instalaciones de su nuevo edificio ubicado en 2403 Cypress Way, Madison, WI 53713.
La actividad se desarrolló entre las 4:00 y las 7:00 de la tarde, tanto en el interior como en el exterior del Centro, convirtiéndose en un espacio de integración comunitaria y apoyo al desarrollo económico de la comunidad latina de Madison.
En la parte exterior del edificio se llevó a cabo el tradicional “Mercadito”, actividad que se realiza cada jueves y que brinda la oportunidad a pequeños emprendedores hispanos de ofrecer una variedad de productos a la comunidad. Entre los artículos disponibles destacaron frutas y verduras frescas, artesanías, comida típica mexicana, taquitos, refrescos y otros productos de consumo familiar.
El Mercadito se ha convertido en un importante punto de encuentro para apoyar a los pequeños negocios locales y fortalecer la economía comunitaria, además de ofrecer a las familias la posibilidad de adquirir productos frescos y tradicionales en un ambiente familiar y acogedor.
Mientras tanto, en el interior del edificio se desarrolló el “Día de Conexión Laboral”, evento que contó con la participación de representantes de diversas empresas y organizaciones vinculadas a sectores como hospitales, hotelería, manufactura, construcción, transporte y servicios laborales.
Asimismo, los asistentes recibieron orientación para la elaboración de resúmenes profesionales y tuvieron la oportunidad de aplicar a diferentes ofertas de trabajo, tanto de manera presencial como en línea, mediante un proceso previo de registro de datos personales de acuerdo con su experiencia, oficio o profesión.
La actividad despertó un gran interés entre los miembros de la comunidad latina de Madison, debido a que permitió concentrar en un solo lugar múltiples oportunidades de empleo, facilitando el contacto directo entre empleadores y personas en busca de trabajo.
Con este tipo de iniciativas, el Centro Dane County continúa consolidándose como una institución clave de apoyo social, económico y laboral para las familias latinas del área de Madison, Wisconsin.