Centro Dane County impulsa oportunidades laborales y el emprendimiento latino con exitoso “Día de Conexión Laboral y Mercadito”

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Madison, Wisconsin.– El pasado jueves 7 de mayo, el Centro Dane County abrió sus puertas a la comunidad para la realización del “Día de Conexión Laboral y Mercadito”, un doble evento que reunió a decenas de familias, emprendedores y personas en busca de nuevas oportunidades de empleo, en las instalaciones de su nuevo edificio ubicado en 2403 Cypress Way, Madison, WI 53713.

Personal del Centro

La actividad se desarrolló entre las 4:00 y las 7:00 de la tarde, tanto en el interior como en el exterior del Centro, convirtiéndose en un espacio de integración comunitaria y apoyo al desarrollo económico de la comunidad latina de Madison.

En la parte exterior del edificio se llevó a cabo el tradicional “Mercadito”, actividad que se realiza cada jueves y que brinda la oportunidad a pequeños emprendedores hispanos de ofrecer una variedad de productos a la comunidad. Entre los artículos disponibles destacaron frutas y verduras frescas, artesanías, comida típica mexicana, taquitos, refrescos y otros productos de consumo familiar.

El Mercadito se ha convertido en un importante punto de encuentro para apoyar a los pequeños negocios locales y fortalecer la economía comunitaria, además de ofrecer a las familias la posibilidad de adquirir productos frescos y tradicionales en un ambiente familiar y acogedor.

Mientras tanto, en el interior del edificio se desarrolló el “Día de Conexión Laboral”, evento que contó con la participación de representantes de diversas empresas y organizaciones vinculadas a sectores como hospitales, hotelería, manufactura, construcción, transporte y servicios laborales.

Asimismo, los asistentes recibieron orientación para la elaboración de resúmenes profesionales y tuvieron la oportunidad de aplicar a diferentes ofertas de trabajo, tanto de manera presencial como en línea, mediante un proceso previo de registro de datos personales de acuerdo con su experiencia, oficio o profesión.

La actividad despertó un gran interés entre los miembros de la comunidad latina de Madison, debido a que permitió concentrar en un solo lugar múltiples oportunidades de empleo, facilitando el contacto directo entre empleadores y personas en busca de trabajo.

Con este tipo de iniciativas, el Centro Dane County continúa consolidándose como una institución clave de apoyo social, económico y laboral para las familias latinas del área de Madison, Wisconsin.