Edgewood University celebra con orgullo a la Clase 2026 en una emotiva jornada histórica de graduación

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Jehua Jaime Mazaba, estudiante Latinex de Psychology y su familia

Madison, Wisconsin.- Edgewood University celebró el sábado 16 de mayo una histórica ceremonia de graduación en la que más de 350 estudiantes culminaron una importante etapa académica, marcando además una nueva era institucional tras la transición oficial de Edgewood College a Edgewood University.

La jornada académica se desarrolló bajo una imponente carpa blanca instalada en el corazón del campus universitario de Madison, donde se llevaron a cabo dos ceremonias solemnes: la graduación de pregrado al mediodía y la ceremonia de posgrado y doctorado durante la tarde. Ambos eventos fueron transmitidos en vivo a través del canal oficial de YouTube de la institución, permitiendo que familiares y amigos siguieran la celebración desde distintos lugares.

Kelly Mendoza Riveros y su familia

Más de 200 estudiantes de pregrado y cerca de 150 de programas de maestría y doctorado recibieron sus diplomas en medio de aplausos, emociones y muestras de orgullo por parte de sus seres queridos. Entre los graduados destacó el estudiante latinex de Psychology Jehua J. Mazaba, quien junto a sus compañeros protagonizó una jornada inolvidable cargada de alegría y esperanza hacia el futuro.

Al concluir las ceremonias, el campus se transformó en un escenario de celebración familiar, donde los nuevos profesionales aprovecharon para tomarse fotografías y compartir abrazos y recuerdos que quedarán para la posteridad.

De Edgewood College a Edgewood University: una transformación histórica

La graduación de la Clase 2026 también simbolizó el inicio de una nueva etapa para la institución educativa. Desde julio de 2025, Edgewood College adoptó oficialmente el nombre de Edgewood University, reflejando el crecimiento académico y la expansión de sus programas de posgrado y doctorado.

La institución fue fundada en 1927 por las Hermanas Dominicas de Sinsinawa como un colegio universitario de dos años para mujeres. En 1940 evolucionó hacia una institución de cuatro años enfocada en la formación docente y, en 1958, obtuvo su acreditación oficial.

A partir de 1986, comenzó a consolidarse como universidad al incorporar programas de maestría en Administración de Empresas, Educación y Estudios Religiosos. Posteriormente, en 2001, añadió programas doctorales, ampliando significativamente su oferta académica.

Actualmente, Edgewood University continúa siendo una universidad católica privada comprometida con el liderazgo, el servicio comunitario y la excelencia académica, ofreciendo más de 60 programas de licenciatura, maestría y doctorado.

“Muchos son los primeros de su familia en graduarse”

Durante la celebración, una integrante del Consejo Directivo de la universidad destacó la importancia humana y social de este logro académico.

“Fue un honor celebrar el fin de semana de graduación en Edgewood University con más de 200 estudiantes de pregrado y sus familias, quienes conmemoraron la obtención de sus títulos en artes, ciencias, negocios, tecnología y enfermería”, expresó.

Asimismo, subrayó que muchos de los graduados son los primeros miembros de sus familias en asistir a la universidad.

“La determinación, resiliencia y arduo trabajo de estos estudiantes representan no solo un logro personal, sino también una valiosa inversión en comunidades más fuertes y en un futuro mejor”, manifestó.

La ceremonia concluyó con un emotivo mensaje de felicitación a la Generación 2026, resaltando el liderazgo y servicio que los nuevos profesionales aportarán a sus respectivas carreras y comunidades.