!No se lo pierda! Seminario web gratuito sobre cirugía de hernia inguinal con la Dra. Raquel Abengózar

Dra. Raquel Abengózar, MD, cirujana general

MADISON, WI – Sauk Prairie Healthcare se complace en anunciar un seminario web gratuito en línea, diseñado para educar al público sobre la cirugía de hernia inguinal. Este evento educativo está programado para el martes 4 de noviembre de 2025, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. (hora central).

El seminario será presentado por la Dra. Raquel Abengózar, MD, cirujana general, quien abordará de manera integral los síntomas de las hernias inguinales, las diversas opciones de tratamiento disponibles, los criterios para determinar cuándo es necesaria una intervención quirúrgica y las técnicas quirúrgicas avanzadas que se emplean en la actualidad.

Esta es una oportunidad invaluable para cualquier persona interesada en comprender mejor las hernias inguinales y sus tratamientos. Al finalizar la presentación de la Dra. Abengózar, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas en vivo, permitiendo a los participantes resolver sus dudas directamente con la especialista.

Para obtener más información sobre este importante evento o para realizar su registro, por favor, visite la página web oficial de Sauk Prairie Healthcare: Sauk Prairie Healthcare.