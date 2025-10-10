Madison intensifica la vacunación contra la COVID-19 y la influenza: autoridades sanitarias instan a la población a inmunizarse antes de finales de octubre

Por La Comunidad News Online



Madison, WI.- Los proveedores de atención médica en Madison ya están programando y administrando las vacunas anuales contra la COVID-19 y la influenza, como parte de los esfuerzos de salud pública para proteger a la población durante la temporada de virus respiratorios. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó dosis de refuerzo actualizadas contra la COVID-19 para 2025-2026, dirigidas específicamente a la variante más reciente. Sin embargo, su acceso está inicialmente restringido a personas mayores de 65 años o a quienes presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

A pesar de esta limitación, el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS) y el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación contra la COVID-19 para todos los residentes de Wisconsin mayores de seis meses de edad.

UW Health da inicio a la vacunación

UW Health, uno de los principales sistemas de salud de Madison, comenzó a administrar las vacunas actualizadas y habilitó citas para pacientes a partir del 6 de octubre. “Vacunarse no solo protege a cada individuo, sino que también ayuda a reducir la propagación del virus en nuestras comunidades”, enfatizó el Dr. Jim Conway, especialista en enfermedades infecciosas de UW Health.

El experto recordó que tanto la COVID-19 como la influenza representan riesgos significativos para las personas mayores y aquellas con condiciones médicas preexistentes, especialmente durante los meses de otoño e invierno, cuando aumentan las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.

Clínicas escolares y vacunas gratuitas

Salud Pública de Madison y el Condado de Dane (PHMDC, por sus siglas en inglés) también participa activamente en esta campaña de inmunización. La agencia anunció que ofrecerá vacunas contra la gripe y la COVID-19 en clínicas escolares para niños mayores de 5 años que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Además, las personas mayores de 19 años que no cuenten con seguro médico podrán acceder a vacunas gratuitas contra la influenza, un recurso clave para garantizar que la protección esté disponible para toda la comunidad, sin importar su situación económica.

Recomendaciones oficiales y acceso a las vacunas

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población consultar con su proveedor de atención médica, farmacia o compañía de seguros para obtener información actualizada sobre la disponibilidad y acceso a la vacuna contra la COVID-19. Aunque la FDA ha restringido el acceso inicial a grupos de alto riesgo, se espera que en las próximas semanas se amplíe la disponibilidad para otros grupos de edad.

Para estudiantes y empleados de la Universidad de Wisconsin–Madison, las vacunas están disponibles a través de los Servicios de Salud Universitarios (UHS). Esta iniciativa busca proteger a la población estudiantil, considerada de alta movilidad, y evitar brotes dentro del campus universitario.

Importancia de vacunarse temprano

Expertos en salud pública subrayan que la vacunación temprana es esencial. La protección inmunológica máxima puede tardar varias semanas en desarrollarse después de recibir la dosis, por lo que se recomienda que las personas se vacunen antes de finales de octubre. Esto permitirá que la comunidad esté protegida antes de que aumente la circulación de virus respiratorios durante el invierno.

“Cada año, vemos un repunte de casos de gripe y COVID-19 entre noviembre y enero. Vacunarse con anticipación ayuda a prevenir hospitalizaciones y muertes evitables”, explicó el Dr. Conway. “Mientras más personas estén vacunadas, menor será la presión sobre el sistema de salud”.

Estrategia de salud pública y prevención comunitaria

La campaña de vacunación de este año es parte de una estrategia integral para fortalecer la prevención comunitaria en Wisconsin. Las autoridades sanitarias destacan que, además de la vacunación, las medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en lugares concurridos y quedarse en casa cuando se presentan síntomas respiratorios siguen siendo herramientas importantes para reducir la propagación.

Asimismo, recomiendan a las personas mayores y con condiciones médicas de riesgo —como enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes— mantenerse informadas sobre dosis adicionales de refuerzo que podrían estar disponibles a medida que avance la temporada.

Expectativas para el otoño e invierno

Se espera que la mayoría de los residentes elegibles puedan recibir sus vacunas contra la COVID-19 y la influenza antes de que finalice octubre. Las autoridades confían en que una alta cobertura de vacunación reducirá significativamente los contagios y las hospitalizaciones, evitando una saturación en hospitales y clínicas.

“La vacunación es una de las herramientas más efectivas que tenemos para proteger a nuestras comunidades”, reiteró Conway. “Hemos aprendido mucho desde la pandemia de 2020, y una respuesta temprana y coordinada es clave para mantenernos saludables durante los meses más fríos del año”.

Las personas interesadas pueden programar una cita directamente con UW Health, su proveedor médico habitual o a través de los sitios web oficiales de Salud Pública de Madison y el Condado de Dane. También se recomienda visitar el portal del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin para obtener información sobre clínicas móviles, ubicaciones comunitarias y programas de vacunación sin costo.

Con la llegada de la temporada de influenza y COVID-19, las autoridades sanitarias locales reiteran su llamado a la acción: vacunarse a tiempo salva vidas y fortalece la salud de toda la comunidad.