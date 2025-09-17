Liga Latina de Madison: Emoción total rumbo a las semifinales

La Comunidad News Online

Equipo “Lbertad F.C.” de Uruguay

Madison.- La Liga Latina de Madison “Chavita League”, que cada año organiza Salvador “Chava” y sus socios, vivió un fin de semana cargado de intensidad y emociones, con la disputa de los cuartos de final que dejaron definidos a los equipos semifinalistas del torneo.

Los clasificados para la siguiente fase son: Libertad F.C., Deportivo TX8S (Teporochos), Deportivo Escondido, Santa Rosa, Real Estelí, Deportivo San Marcos y Nueva Segovia.

En la cancha Warner 1, al norte de la ciudad, se vivieron encuentros vibrantes que mantuvieron al público al filo de sus asientos.

Equipo Deportivo TX8X (Teporochos)

Libertad F.C., equipo liderado por el uruguayo Luis Ocampo, conformado por jugadores de diversas nacionalidades, se impuso con autoridad 4-1 al combativo Vanito F.C. de Nicaragua, asegurando así su boleto a semifinales.

Por su parte, Deportivo TX8S (Teporochos), dirigido por Emmanuel Correa y con una plantilla de más de 18 jugadores provenientes de México, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Colombia, mostró velocidad y contundencia ofensiva para vencer por la mínima diferencia 3-2 al aguerrido León.

Equipo “Deportivo Escondido”

Otro de los protagonistas fue Deportivo Escondido, uno de los equipos más tradicionales de la liga, dirigido por la familia Díaz, conocida en Madison por la empresa “Díaz Roofing”. Con el respaldo incondicional de su fiel “porra” integrada principalmente por esposas, familiares y amistades, el equipo logró imponerse 2-1 a Limpiar F.C. de Nicaragua, asegurando así su pase a la semifinal.

Con estos resultados, la Liga Latina de Madison entra en su recta final y, en las próximas dos semanas, coronará al campeón de la temporada con la entrega de trofeos y medallas. La expectativa sigue creciendo entre los aficionados, quienes ya palpitan unas semifinales que prometen ser electrizantes.