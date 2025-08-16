La Liga de Veteranos: la más competitiva de Madison este verano

La Comunidad News Online

Equipo “Jaguares F.C.”

Madison.- La Liga de Veteranos se ha consolidado este verano como la más competitiva de Madison. Con una organización impecable, equipos bien uniformados, cumplimiento estricto de horarios y un arbitraje en notable mejoría, cada jornada reúne a un público entusiasta que se da cita sábado tras sábado en las canchas de Milwaukee Ave, en el East Side de la ciudad.

En fechas recientes, un partido atrajo especialmente la atención de los aficionados: PINOS vs. JAGUARES, un duelo entre equipos que disputaban los primeros lugares de la tabla. El choque prometía emociones fuertes, ya que la victoria significaba escalar posiciones decisivas.

El conjunto de Jaguares, dirigido por el joven apasionado del fútbol Amaury H. Cortes, de ascendencia mexicana, está conformado por 20 jugadores en su mayoría de México y Venezuela. El equipo viene cumpliendo una destacada campaña, y prueba de ello fue la contundente victoria por 5-2 sobre Pinos, resultado que le permitió subir un peldaño más en la clasificación.

La emoción continúa este sábado 16 de agosto con la jornada 14, que se disputará con los siguientes encuentros:

Rol de partidos – Sábado 16 de agosto

Campo #1

12:00 p.m. Warriors vs. Italia



1:20 p.m. Bayern vs. Génova



2:40 p.m. Gallos vs. Cristal



4:00 p.m. Veteranos vs. San Marcos



Campo #2

12:00 p.m. Viejitos vs. Puebla



2:30 p.m. Puebla vs. Jaguares



4:00 p.m. Águilas vs. Pumas



Con cada jornada, la Liga de Veteranos reafirma su reputación como una competencia vibrante, diversa y cargada de buen fútbol en Madison.