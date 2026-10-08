¡El Código del Éxito es Gratis! El Secreto Mejor Guardado de Madison para Triunfar en 2027!

De las Raíces al Big Data: Martín Alvarado, el Estratega Latino que está Hackeando el Éxito desde la Biblioteca

¿Es posible que el mapa hacia tu próximo gran negocio, el secreto para reparar tu auto sin gastar un centavo, o la conexión más profunda con tus raíces mexicanas se encuentren todos bajo el mismo techo? Para Martín Alvarado, la respuesta no solo es un “sí” rotundo, sino que es la misión de su vida.

Detrás de los estantes de la Biblioteca Pública de Madison late el pulso de un líder que desafía todos los estereotipos. Olvida la imagen del bibliotecario silencioso; Alvarado es un estratega de la información, un guardián de la cultura y un aliado incansable de la comunidad latina. Desde su infancia entre los sabores del mole queretano de su abuela hasta su pasión incondicional por los Pumas de la UNAM, Martín combina la calidez de nuestra herencia con la precisión de la tecnología moderna.

Martin Alvarado Crédito: League of Women Voters of Dane County



Dante Viscarra: Ok, ahora sí. Vamos a empezar la entrevista. Estamos aquí con Martín Alvarado. ¿Puedes deletrear tu nombre y apellido, por favor?

Martín Alvarado: Sí, M-A-R-T-Í con acento N. A-L-V-A-R-A-D-O.

Dante Viscarra: Perfecto. Vamos a ver un poquito de la persona detrás del título. Precisamente habíamos hablado de algunos libros que nos gustan y me comentaste uno de ellos. Gracias por la sugerencia. ¿Cuál es tu libro favorito? Si en español, si pudieras comentar un solo libro que te haya cambiado tu vida o tu forma de pensar, ¿cuál sería?

Martín Alvarado: Yo voy a decir que es Momo, del autor alemán Michael Ende. Trata sobre los “ladrones de tiempo”. Revela verdades profundas: nos pueden enajenar buscando solo dinero. Fue escrito en los años 70, pero ahora es más relevante. Hay toda una industria que nos está tratando de comercializar nuestra atención. El antídoto es saber escuchar; el tiempo es algo muy sagrado y hay que pasarlo con la gente con la que queremos estar.

“Ahora lo que nos roba el tiempo no solo es el trabajo; hay toda una industria tratando de comercializar nuestra atención.”

Soledad Cuevas, abuela. Credito: Familia Alvarado



Dante Viscarra: Totalmente de acuerdo. Me parece una buena sugerencia. Hablando de comida, siendo de descendencia mexicana, ¿hay algún platillo específico que te recuerde instantáneamente a tu hogar o a las celebraciones familiares?

Martín Alvarado: Yo creo que voy a decir el mole de mi abuela. Ella iba al mercado y compraba cada uno de los ingredientes, las semillas o las nueces, porque no tenía confianza de que si habían molido las almendras, no le hubieran metido algo en el molino. Ella sacaba el metate y se ponía a moler todo. Tardaba tres días en preparar el mole. Era pura dedicación y amor. Ella nunca aprendió a leer ni a escribir, pero tenía la receta y las matemáticas exactas aquí en la cabeza.

“Mi abuela nunca aprendió a leer ni a escribir, pero tenía la receta y las matemáticas exactas del mole en la cabeza.”

Dante Viscarra: ¿La región del mole, típicamente de Oaxaca u otra región?

Martín Alvarado: En este caso sería mole de Querétaro porque de ahí era la familia de mi abuela.

Dante Viscarra: ¿Un tipo de carne, pollo?

Martín Alvarado: Con pollo por lo general, sí.

Dante Viscarra: Por lo general, el mole de Querétaro entonces. Hablando un poquito de deportes, una pasión deportiva o algo, ¿a qué equipo le vas o tienes algún deporte favorito conocido, fútbol o algo que te guste?

Martín Alvarado: Yo siempre no niego mi parroquia de ser de los Pumas de la UNAM porque me acuerdo desde niño. A los 7 u 8 años me llevaron a los Pumitas a entrenar ahí.

Dante Viscarra: Buen equipo.

Martín Alvarado: No duré mucho rato, pero siempre llevaba la camiseta. Luego pasé un año y medio en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí como estudiantes íbamos al estadio a los juegos.

Dante Viscarra: Claro, un equipo con muchos títulos y ha logrado muchísimo también.

Martín Alvarado: Pocas cosas me apasionan, pero cuando veo la Selección Nacional Mexicana, ahí estoy. En el Mundial estoy viendo qué están haciendo. Si me gusta ver de repente gente a la que le gusta el fútbol americano o el béisbol, lo veo con ellos por el aspecto social, pero el fútbol sí es lo máximo, el Tri.

Dante Viscarra: ¿Cómo te gusta desconectarte y relajarte en Madison? Obviamente tu función en la biblioteca como padre de familia, etcétera. Cuando no estás ayudando a negocios o organizando eventos en la biblioteca, ¿cómo te gusta desconectarte y relajarte aquí en Madison?

Martín Alvarado: Hay varias. Una de las cosas que siempre me ha encantado desde niño es ir a ver, disfrutar, bailar, ver la música en vivo de todas partes del mundo. La otra parte que también me gusta es ir a explorar todos los lugares de la naturaleza que hay aquí en Madison. Dar la vuelta e ir a los diferentes rincones; afortunadamente hay muchos lugares para convivir con la naturaleza.

Dante Viscarra: Hablamos un poco de la educación y las raíces. Eres egresado de la universidad de Madison y tienes raíces profundas aquí. ¿Podrías contarnos brevemente sobre tu trayectoria hasta convertirte en bibliotecario?

Martin empoderando a la comunidad Credito: Madison Cooperative Development Coalition



Martín Alvarado: Mi papá es de México y mi mamá es de Estados Unidos. Mi abuela era bibliotecaria y siempre las veía como un lugar mágico donde explorar mundos. Al principio pensé que iba a ser periodista o especializarme en francés. Finalmente me gradué con un título de geología, pero trabajando en la biblioteca de Madison como un “page” se convirtió en una pasión. Luego tuve la gran fortuna de estudiar la Maestría en Ciencias de la Biblioteca y de Información.

Dante Viscarra: Sí, totalmente. La experiencia latina y conexión comunitaria. Para muchos latinos encontrar un espacio donde sientan que pertenecen es difícil. ¿Cómo se ha convertido la biblioteca en ese tercer lugar fuera de casa y el trabajo para ti personalmente?

Martín Alvarado: Como usuario, sé que puedo venir y alguien me va a ayudar con cualquier pregunta. Como persona que trabaja aquí, me llena tener esta vocación de servicio sin distinción. Cualquier persona entra aquí y tiene el mismo nivel de servicio. Aunque la mayoría del personal no habla español, nos conectamos con intérpretes por teléfono; el lenguaje no va a ser una barrera.

Dante Viscarra: Vamos a hablar un poquito de la representación. ¿Qué significa para ti ser un rostro latino en una posición de liderazgo aquí?

Martín Alvarado: Es demostrar que en la comunidad latina puede haber gente a todos los niveles de la sociedad. Liderazgo es dar más de ti. La idea es que Madison es para todos nosotros, no solo para algunos cuantos.

Dante Viscarra: Puentes bilingües, una buena transición. ¿Qué tan importante es para nuestra comunidad hispanohablante saber que hay una persona como tú detrás del mostrador que entiende no solo el idioma, sino también la cultura?

Martín Alvarado: Bastante. Puedes entender el lenguaje, pero si no lo tienes internalizado, a veces sale un lenguaje que no nos cuadra. Queremos sentir que somos bienvenidos en este lugar y sentir que es nuestro lugar también.

“Puedes entender el lenguaje, pero si no lo tienes internalizado, la comunicación no se siente auténtica.”

Dante Viscarra: ¿Cuál es la diferencia entonces entre “Día de los Muertos” y “Día de Muertos”?

Martín Alvarado: El “Día de Muertos” es lo que hay en México. El de “los” Muertos es una construcción anglosajona traducida al español. Es conectar con los ancestros, ponerles el altar, los platillos, la foto o la guitarra.

Dante Viscarra: Ah, ese es el punto. Es como que tienes que haber crecido en México para que no te suene…

Martín Alvarado: Es cierto. El “Día de los Muertos” es muy divertido, pero no se conecta tan profundamente con las raíces.

Dante Viscarra: ¿Y han celebrado aquí un evento como ese, Día de Muertos?

Araceli Esparza, evento de Día de Muertos 2018 Crédito : Madison Public Library

Martín Alvarado: Tuve una experiencia que me encantó en 2018. Aracely Esparza puso el altar y dio una clase, y Rodrigo Carapia estuvo pintando rostros. Fue uno de los momentos de los que me siento más orgulloso.

Dante Viscarra: Yo creo que eso es importante para también conectar a la comunidad anglosajona a las diferencias culturales.

Martín Alvarado: Sí, y creo que es una práctica sana. Pensar en la mortalidad y en la gente que se nos ha ido es muy sano para la conexión con la familia y para los niños que están creciendo.

Dante Viscarra: Totalmente de acuerdo. Súper. Envíame fotos. Parte dos: “las jefas”, nuestras madres emprendedoras. Leímos sobre cómo ayudabas a Santiago Rosas a crecer su negocio de limpieza cuando tenía problemas con el marketing. ¿Podrías contarnos cómo fue ese momento?

Martín Alvarado: Fue durante la pandemia. Se cerraron muchos negocios donde él daba servicio. Entramos a una base de datos para ver qué clientes, como asilos, seguían abiertos y requerían servicios de alguien capacitado para hacerlo de manera saludable. Todo fue por correo electrónico; fue una forma de usar la información para salir adelante cuando se cerraban las avenidas.

Dante Viscarra: ¿Utilizaste Zoom o alguna videoconferencia?

Martín Alvarado: No, todo por correo electrónico.

Dante Viscarra: ¿Todo por correo electrónico?

Martín Alvarado: Sí.

Dante Viscarra: ¿Usaste entonces bases de datos como Reference Solutions para ayudarlo? ¿Es esta herramienta realmente gratuita para que nuestras lectoras encuentren nuevos clientes?

Rodrigo Carapia evento de Día de Muertos 2018.Crédito: Madison Public Library

Martín Alvarado: ¡Es totalmente gratuita! Solo se necesita la tarjeta de la biblioteca. Protegemos tu privacidad por encima de todo. Puedes hacer listas de empresas por sector para análisis competitivo. Si quieres lanzar un negocio de “dog grooming”, puedes ver dónde está la competencia y qué nichos no tienen servicio todavía.

“Saber cómo está distribuido el mercado te ayuda a descubrir el nicho que aún no tiene servicio; ahí está tu oportunidad.”

Dante Viscarra: ¿Cuáles son los negocios que tienen acceso a emails, contactos, teléfonos o más que todo?

Martín Alvarado: Más bien es la dirección, el sector, cuánto ganan y cuántos empleados tienen.

Dante Viscarra: ¿Con todo Madison o es…?

Martín Alvarado: Es nacional.

Dante Viscarra: Yo, por ejemplo, tengo la idea de abrir un café con café colombiano en Verona. ¿Cómo me ayuda la biblioteca?

Martín Alvarado: Usamos el Census Business Builder. Te dice cuánto gasta la gente de ese vecindario específico en café y bebidas fuera de casa al año. Combinar estas bases de datos te da una idea de los hábitos de consumo y la capacidad del mercado.

Dante Viscarra: ¿Un “cross reference”, una cruzada? Ok, y ahí tienes entonces…

Martin con acceso a las bases de datos de la nube

Martín Alvarado: Con mucho gusto esa capacitación la doy en español. La ofrezco cada semestre a través del programa “Tu Empresa” del Latino Chamber of Commerce.

Dante Viscarra: Fantástico. Muy bien. Ahorrando dinero. Criar hijos es costoso. Más allá de los libros, ¿cuáles son los mejores secretos para ahorrar dinero que la biblioteca ofrece a las familias?

Martín Alvarado: Los videojuegos de Nintendo; eso ahorra muchísimo. También películas en DVD; puedes sacar 20 películas para el fin de semana. Además, ya no cobramos multas de recarga desde 2020. No hay peligro de endeudarse.

“Ya no cobramos multas de recarga. Ya no hay peligro de endeudarse por querer leer o aprender.”

Dante Viscarra: Fantástico. Hablando de niños, ¿qué programas ayudan a los niños con lectura mientras le dan a mamá un momento para trabajar en su proyecto?

Martín Alvarado: Siempre tiene que haber participación de un adulto, pero lo importante es la conexión con otras madres que están en la misma situación. Eso se da a través de la biblioteca.

Dante Viscarra: Superando el miedo. Si una madre latina piensa “no soy buena con la tecnología”, ¿qué dirías para animarla?

Martín Alvarado: Que venga a preguntar. Quizás no somos especialistas en todo, pero le dedicaremos 15 o 20 minutos para tratar de solucionar su problema técnico.

La llave “Maestra” para triunfar Credito: Madison Public Library

“Aquí valoramos la privacidad: puedes sacar tu tarjeta con cualquier identificación del mundo y tu información estará protegida.”

Dante Viscarra: Pasemos a los chavos de 18 a 25 años. Muchos piensan que la biblioteca es solo silencio. ¿Qué herramientas digitales hay aquí?

Martín Alvarado: Tenemos O’Reilly for Public Libraries para aprender a programar (Python, IA) gratis. También videocursos para certificaciones de CompTIA o aprender Excel. Otra maravilla es la guía Chilton para reparaciones automovilísticas; pones el modelo de tu auto y te da el diagrama eléctrico exacto para que ahorres en el mecánico.

Dante Viscarra: Increíbles recursos. Para los jóvenes que buscan trabajos mejor pagados, ¿cómo se conectan a un bibliotecario de negocios y tecnología como tú?

Martín Alvarado: Pueden llamar al 608-266-6350. Ofrecemos talleres de redacción de currículums con especialistas de la Universidad de Wisconsin y recursos gratuitos para practicar el GED o el SAT.

“Tener una certificación técnica puede ser la gran diferencia cuando estás pensando en trabajar por tu cuenta.”

Dante Viscarra: ¿Cómo pueden los jóvenes usar este espacio de forma segura sin gastar dinero?

Martín Alvarado: Todas las bibliotecas tienen espacios. Aquí en la central tenemos lujo de espacios para reunirse, jugar juegos de mesa u organizar grupos de discusión sin tener que comprar nada.

Pregúntale a Martin acerca de tu libro favorito y lo consigue “de una”

Dante Viscarra: La biblioteca actualizó sus prioridades para enfocarse en equidad racial. ¿Cómo se ve eso en la práctica para un latino hoy?

Martín Alvarado: Hace 25 años yo era el único latino. Hoy tenemos un esfuerzo concertado. Tenemos personal bilingüe como Alejandra y Yesianne Ramírez. Ahora los libros dicen “Español” en la etiqueta y enviamos colegas a la Feria de Guadalajara para traer libros auténticos de toda América Latina.

Dante Viscarra: ¿Dónde se construyen los sueños? ¿Alguna historia que te haya marcado aparte de Santiago Rosas?

Martín Alvarado: Un amigo indígena que había perdido su empleo y estaba en un momento muy duro venía aquí a buscar paz. Meses después regresó impecable a agradecernos. La biblioteca fue el santuario que le permitió no darse por vencido.

Dante Viscarra: La persona indígena de la que te refieres, ¿qué estaba haciendo cuando regresó?

Martín Alvarado: Encontró la forma de reconectar con su oficio de carpintero. A veces necesitas un lugar donde no te van a correr para encontrar el hilo otra vez.

“La biblioteca es un santuario… el lugar donde puedes recuperar el aliento para no darte por vencido.”

Dante Viscarra: ¿Cuál es la parte más gratificante de tu trabajo?

Martín Alvarado: Cuando la gente regresa. Ayudé a alguien a encontrar datos de su padre mediante genealogía en periódicos históricos; poder conectar a la gente con su historia es una gran satisfacción.

“Vengo a trabajar sabiendo que voy a ayudar a alguien; eso es lo que hace mi vida más fácil cada día.”

Dante Viscarra: Es importante saber de dónde vienes. Mirando hacia el 2026, ¿qué eventos vienen para la biblioteca?

Martín Alvarado: Abriremos la biblioteca en Reindahl y lanzaremos el proyecto Make History Madison para documentar los cambios de la ciudad. Queremos mapear cuántas tiendas latinas han existido desde 1996, desde la Mexicana Grocery de Don Sergio Bañuelos hasta hoy.

Dante Viscarra: ¿Tú crees que van a hacer el segmento de Centro Hispano?

Martín Alvarado: Es posible. Dependerá de la voluntad comunitaria, es “crowdsourcing”. Yo estaré viendo a quién contactar para documentar nuestras raíces.

Dante Viscarra: Un mensaje final para la comunidad y los lectores.

Martín Alvarado: Que busquen oportunidades con la ciudad de Madison; se valora la autenticidad. Yo vengo a trabajar feliz porque sé que voy a ayudar a alguien y eso contribuye al bienestar de la comunidad.

Dante Viscarra: Bien. Vamos a parar entonces.

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