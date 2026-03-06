30 Años Forjando Alianzas: El Centro Morgridge de la UW-Madison Impulsa una Ola de Servicio Comunitario con Emocionante Conferencia

La Comunidad News Online

Gery Paredes Vásquez, Carolina Sarmiento y Travis Wright

Madison.- El Centro Morgridge para el Servicio Público de la Universidad de Wisconsin-Madison (UW-Madison) celebró su 30.º aniversario con la Conferencia de Ideas de Wisconsin 2026, un evento bajo el lema “Construyendo una colaboración creativa y comprometida”. La celebración, que se llevó a cabo el pasado 2 de marzo en el salón principal de UNION SOUTH, en Madison, Wisconsin, reunió a estudiantes, personal y profesores con comunidades locales e internacionales con el objetivo de forjar alianzas y resolver problemas críticos a través del servicio y el aprendizaje.1

Fundado en 1996 gracias al generoso apoyo de los exalumnos John y Tashia Morgridge, el Centro Morgridge celebró tres décadas de servicio público.1

Foto parcial de los asistentes a la conferencia

El evento comenzó con una conferencia magistral a cargo de Gery Paredes Vásquez, directora ejecutiva de YWCA Madison, y Carolina Sarmiento, profesora asociada del Departamento de Sociedad Civil y Estudios Comunitarios. Travis Wright, director de la facultad del Centro Morgridge para el Servicio Público, se desempeñó como moderador.1

Un legado de impacto duradero

El 30.º aniversario es más que un hito; es “un reflejo de su impacto perdurable en los miles de estudiantes, profesores y miembros de la comunidad que contribuyeron a su legado”. El Centro Morgridge encarna diariamente la Idea de Wisconsin, que se enfoca en construir relaciones recíprocas con socios y desarrollar ciudadanos sólidos entre la población estudiantil.1

Gery Paredes Vásquez, Carolina Sarmiento y Travis Wright

May Rouse, directora fundadora y ex decana de estudiantes de la UW, expresó su orgullo por la trayectoria del Centro. “Fundamos el Centro Morgridge porque siempre hemos creído que el servicio público beneficia tanto a quienes sirven como a quienes reciben el servicio. Estamos orgullosos de lo que se ha convertido el Centro Morgridge”.1

Con la vista puesta en el futuro, el Centro Morgridge reafirmó su misión de conectar el campus y la comunidad a través del servicio, el aprendizaje y la investigación para “construir una sociedad democrática próspera”. Su visión para los próximos 30 años se centra en la colaboración con las comunidades para el bien común, compartiendo conocimientos y recursos, y fomentando la participación cívica para cultivar un mundo “más justo y sostenible”.1

Colaboraciones que transforman vidas

Gery Pares Vásquez y Carolina Sarmiento

Durante su intervención, Gery Paredes Vásquez (Geri) destacó el papel del Centro en la expansión del impacto de la Universidad de Wisconsin en la comunidad.1

“El Centro Morgridge está cumpliendo 30 años de trabajo en la comunidad, es uno de los centros dentro de la Universidad de Wisconsin que viene expandiendo el impacto de la Universidad en nuestra comunidad colaborando y expandiendo con formas de crear programas con otras organizaciones en la comunidad”.1

Paredes Vásquez y la Dra. Sarmiento compartieron una historia de colaboración de más de 17 años, enfocada en expandir el impacto de la Justicia Restaurativa a través de programas de salud. Como ejemplo de los logros conjuntos, Paredes Vásquez mencionó cómo, gracias al Centro Morgridge, el programa de Desarrollo de Habilidades de Computación del Departamento de la Justicia Económica se ha implementado por cinco años consecutivos en YWCA (Eliminar el racismo empoderando a las mujeres), preparando a las personas para conseguir trabajo. Asi como otros programas en otras instituciones comunitarias.