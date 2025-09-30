La Liga Latina de Madison concluye la temporada con finales electrizantes y coronación de campeones de verano 2025

La Comunidad News Online
Madison.- Tal como lo adelantó este medio en su anterior edición, la Liga Latina de Madison puso punto final a su temporada de verano 2025 con una jornada cargada de adrenalina, goles y emoción, que culminó con la entrega de medallas y trofeos a campeones y subcampeones. Los partidos finales se vivieron con gran intensidad y mantuvieron al público al filo de sus asientos con marcadores cambiantes y resultados de infarto.
Libertad D.C. campeón de la Primera División
En la máxima categoría, el título se disputó entre Nueva Segovia F.C. (Nicaragua) y Libertad D.C. (Uruguay). Desde el inicio, ambos equipos mostraron su ambición con un juego veloz y ofensivo. Libertad abrió el marcador con una jugada fulminante de sus tres delanteros, pero Nueva Segovia respondió de inmediato igualando 1-1.
El primer tiempo terminó 2-1 a favor del conjunto uruguayo, que supo aprovechar sus oportunidades. En la segunda mitad, el partido se transformó en un verdadero duelo “no apto para cardíacos”, con constantes ataques y goles en ambas porterías. Finalmente, Libertad D.C. se impuso 4-3 y levantó el trofeo de campeón de la Primera División 2025, dejando a Nueva Segovia con un meritorio subcampeonato.
Real Estelí conquista la Segunda División
La final de la segunda división enfrentó a Real Estelí y Deportivo San Marcos, en un duelo que comenzó parejo. San Marcos tomó la ventaja inicial y cerró el primer tiempo arriba 2-1. Sin embargo, la segunda mitad cambió el rumbo del encuentro: varios errores defensivos, particularmente del arquero de San Marcos, fueron aprovechados por el conjunto rival.
Con un contundente 6-3 en el marcador, Real Estelí se consagró campeón 2025 de la Segunda División, dejando a San Marcos con el subcampeonato y la amarga sensación de haber dejado escapar el título.
Baja F.C. se lleva el Torneo Relámpago
La jornada también incluyó la final del Torneo Relámpago, donde Baja F.C. superó a los aguerridos Zorros con un marcador de 4-2. Con este triunfo, Baja F.C. se alzó con el trofeo y las medallas que lo acreditan como campeón de este torneo paralelo, que cada año despierta gran entusiasmo entre jugadores y aficionados.
Una fiesta de fútbol y comunidad
Más allá de los resultados, lo que destacó en la jornada final fue el ambiente festivo. Cada equipo llegó acompañado de su porra, que animó y celebró tanto en la victoria como en la derrota. La cancha se llenó de familias, amigos y seguidores que disfrutaron de un espectáculo deportivo que reafirma al fútbol como el deporte que une, emociona y fortalece a la comunidad latina en Madison.
Con esta vibrante clausura, la Liga Latina de Madison cierra su temporada de verano 2025 y deja a la afición con grandes recuerdos y la expectativa de lo que traerán los próximos torneos.