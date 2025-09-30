La Liga Latina de Madison concluye la temporada con finales electrizantes y coronación de campeones de verano 2025

La Comunidad News Online

Equipo Libertad F.C. Campeón de la primera división 2025

Madison.- Tal como lo adelantó este medio en su anterior edición, la Liga Latina de Madison puso punto final a su temporada de verano 2025 con una jornada cargada de adrenalina, goles y emoción, que culminó con la entrega de medallas y trofeos a campeones y subcampeones. Los partidos finales se vivieron con gran intensidad y mantuvieron al público al filo de sus asientos con marcadores cambiantes y resultados de infarto.

Equipo “Real Steli” Campeón de la segunda división 2025

Libertad D.C. campeón de la Primera División

En la máxima categoría, el título se disputó entre Nueva Segovia F.C. (Nicaragua) y Libertad D.C. (Uruguay). Desde el inicio, ambos equipos mostraron su ambición con un juego veloz y ofensivo. Libertad abrió el marcador con una jugada fulminante de sus tres delanteros, pero Nueva Segovia respondió de inmediato igualando 1-1.

El primer tiempo terminó 2-1 a favor del conjunto uruguayo, que supo aprovechar sus oportunidades. En la segunda mitad, el partido se transformó en un verdadero duelo “no apto para cardíacos”, con constantes ataques y goles en ambas porterías. Finalmente, Libertad D.C. se impuso 4-3 y levantó el trofeo de campeón de la Primera División 2025, dejando a Nueva Segovia con un meritorio subcampeonato.

Equipo “Nueva Segovia” Sub-Campeón de la primera división 2025

Real Estelí conquista la Segunda División

La final de la segunda división enfrentó a Real Estelí y Deportivo San Marcos, en un duelo que comenzó parejo. San Marcos tomó la ventaja inicial y cerró el primer tiempo arriba 2-1. Sin embargo, la segunda mitad cambió el rumbo del encuentro: varios errores defensivos, particularmente del arquero de San Marcos, fueron aprovechados por el conjunto rival.

Equipo Deportivo “San Marcos” Sub-Campeón de la segunda división 2025

Con un contundente 6-3 en el marcador, Real Estelí se consagró campeón 2025 de la Segunda División, dejando a San Marcos con el subcampeonato y la amarga sensación de haber dejado escapar el título.

Baja F.C. se lleva el Torneo Relámpago

Equipo Baja F.C. Campeón del torneo relampago 2025

La jornada también incluyó la final del Torneo Relámpago, donde Baja F.C. superó a los aguerridos Zorros con un marcador de 4-2. Con este triunfo, Baja F.C. se alzó con el trofeo y las medallas que lo acreditan como campeón de este torneo paralelo, que cada año despierta gran entusiasmo entre jugadores y aficionados.

Una fiesta de fútbol y comunidad

Equipo “Zorros” Sub-Campeón del torneo relampago 2025

Más allá de los resultados, lo que destacó en la jornada final fue el ambiente festivo. Cada equipo llegó acompañado de su porra, que animó y celebró tanto en la victoria como en la derrota. La cancha se llenó de familias, amigos y seguidores que disfrutaron de un espectáculo deportivo que reafirma al fútbol como el deporte que une, emociona y fortalece a la comunidad latina en Madison.

Con esta vibrante clausura, la Liga Latina de Madison cierra su temporada de verano 2025 y deja a la afición con grandes recuerdos y la expectativa de lo que traerán los próximos torneos.