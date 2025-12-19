Arte que une raíces, memoria e identidad: las exposiciones de invierno del Overture Center celebran la pertenencia cultural

La Comunidad News Online

Exposiciones de Invierno 2025/2026

Madison, Wisconsin (9 de diciembre de 2025).— El Overture Center for the Arts abrió oficialmente sus Exposiciones de Invierno 2025/26, una ambiciosa y diversa programación artística que invita a reflexionar sobre cómo el patrimonio cultural, las historias personales y la memoria colectiva continúan dando forma al sentido de pertenencia en las comunidades contemporáneas.

A través de múltiples lenguajes del arte visual —pintura, grabado, instalaciones, retrato e improvisación visual— los artistas participantes transforman recuerdos familiares, experiencias migratorias y herencias culturales en obras que dialogan con el presente. Las exposiciones, distribuidas en las distintas Galerías Overture, destacan la resiliencia cultural y muestran cómo la identidad se renueva constantemente mediante el arte, la narración y la experiencia compartida entre generaciones y culturas.

Las muestras de Playhouse Gallery y Rotunda Gallery permanecerán abiertas hasta el domingo 22 de febrero de 2026, mientras que las exposiciones de las Galerías I, II y III podrán visitarse hasta el domingo 8 de marzo de 2026.

La recepción oficial de las Exposiciones de Invierno 2025/26 se realizará el viernes 9 de enero de 2026, de 5:30 p. m. a 8:30 p. m., en el Rotunda Stage, con charlas de los artistas a partir de las 6:00 p. m., brindando al público la oportunidad de conocer de cerca las inspiraciones y procesos creativos detrás de cada obra.

Galerías y exposiciones destacadas

Ariana Gutierrez (Foto gentileza de la artista)

GALERÍA I – “Entre Memorias y Nepantla”

Ariana Gutiérrez y Christie Tirado

Del 9 de diciembre al 8 de marzo

Esta exposición explora la identidad, la migración y la memoria cultural desde la pintura y el grabado. Gutiérrez aborda la experiencia birracial y el concepto de Nepantla —un espacio de intersección cultural— mediante el autorretrato y la experimentación material. Por su parte, Tirado se inspira en historias familiares para revelar cómo la migración moldea la identidad dentro de la diáspora mexicana.

GALERÍA II – “Negro Manifiesto”

Marlon Howard Banks y Sharon L. Bjyrd

Del 9 de diciembre al 8 de marzo

Una poderosa narrativa visual que reflexiona sobre la presencia, el poder y el desarrollo de la comunidad negra. La obra combina las meditaciones íntimas de Bjyrd sobre la feminidad negra con el estilo simbólico y narrativo de Howard Banks, definido por el propio artista como “Adelante y Negro”.

GALERÍA III – “¿Hacia dónde vagas?”

Shlomit Cohen Kafri y Connie Yu

Del 9 de diciembre al 8 de marzo

Una exploración sensible de la alienación, el desplazamiento y la sanación. Ambas artistas reflexionan sobre el pasado y el presente desde la ternura, buscando caminos de pertenencia en medio de la incertidumbre.

Galería de Ouverture Center-Exposiciones de invierno 2025/2026

PLAYHOUSE GALLERY – “Indiana Green Invitational 2025”

Exposición colectiva curada por la revista Artdose

Del 25 de noviembre al 22 de febrero

Esta muestra anual reúne obras bidimensionales y tridimensionales de artistas que viven y trabajan en el Medio Oeste, ofreciendo una mirada al panorama del arte contemporáneo regional.

Panel de artistas: sábado 10 de enero de 2026, de 4:30 a 5:30 p. m., en el Wisconsin Studio.

ROTUNDA GALLERY – “Retratos como Jazz: Improvisación en Sonido; Improvisación en Forma”

Martel Chapman

Del 25 de noviembre al 22 de febrero

Un homenaje visual a los grandes creadores del jazz. Chapman explora la improvisación sonora y formal, conectando tradiciones culturales que van desde África hasta su impacto global en el arte contemporáneo.

ROTUNDA STUDIO – “Terrícolas: Revisitados”

Jeanne C. Wilkinson

Del 28 de febrero al 8 de marzo

Como parte del Fringe Festival 2026, esta instalación inmersiva invita al público a experimentar la maravilla del mundo natural a través de luz, color y movimiento, con proyecciones que celebran la belleza de animales, árboles y paisajes.

Información para el público

Christie Tirado (Foto gentileza de la artista)

Las Galerías Overture están abiertas de lunes a sábado, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., y domingos, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., además de permanecer accesibles durante eventos y presentaciones en el edificio.

El Overture Center for the Arts, organización sin fines de lucro 501(c)(3), reafirma con esta temporada su misión de fortalecer la cultura creativa, la economía y la calidad de vida de la comunidad, ofreciendo cada año más de medio millón de experiencias artísticas y educativas en Madison y la región.

Entrevista a Ariana Gutierrez

P: Tu obra dialoga con temas de identidad y pertenencia. ¿De qué manera la experiencia de la migración laboral mexicana —especialmente la de quienes cruzan fronteras por necesidad económica— ha influido en tu proceso creativo y en los mensajes que buscas transmitir?

R: Al crecer como comomexicano-estadounidense, presencié de primera mano los sacrificios que hacen los trabajadores migrantes en busca de mejores oportunidades. Mi obra refleja las luchas personales y colectivas en torno a la identidad, en particular la sensación de estar entre dos mundos que muchos trabajadores migrantes experimentan. En mi proceso creativo, esta tensión se visualiza mediante la yuxtaposición de materiales tradicionales y no tradicionales, encarnando tanto la desconexión como la resiliencia. En definitiva, mi arte busca honrar a quienes continúan forjándose un lugar a través del sacrificio, la perseverancia y la búsqueda de una vida mejor.

P: Las diásporas mexicanas están marcadas por el trabajo: en el campo, la construcción, los servicios y otros sectores esenciales. ¿Cómo representas en tu arte las historias, los sacrificios y la dignidad de estas personas trabajadoras migrantes?

R: Mi obra utiliza la elección de materiales y el autorretrato para abordar el desplazamiento, la resistencia y las historias laborales vinculadas a la experiencia migratoria. Al posicionar mi propio cuerpo en la obra, honro la dignidad del trabajo migrante sin idealizar las dificultades.

P: Como artista mexicoamericana, ¿cómo navegas la dualidad entre el país de origen y el país de destino, y de qué forma esa tensión se refleja en tu obra cuando abordas el trabajo migrante como eje central de la experiencia migratoria?

R: Constantemente aprendo a aceptar la tensión de existir entre culturas en lugar de resolverla. La dualidad que se requiere a través del trabajo, aunque a menudo sea socialmente invisible, refleja mis propias experiencias como mexicoamericana y es fundamental para mi manera de abordar el trabajo y la identidad en mi obra.

P: Muchas familias migrantes heredan el trabajo duro como parte de su identidad cultural. ¿Crees que el arte puede funcionar como una herramienta de memoria colectiva y de denuncia social frente a las condiciones laborales que enfrentan las comunidades mexicanas en la diáspora?

R: Absolutamente. El arte puede preservar memorias que a menudo se excluyen de las historias oficiales y visibilizar el trabajo y el silencio inherentes. Se convierte en una forma de honrar las experiencias vividas, a la vez que desafía al espectador a confrontar condiciones que a menudo se normalizan e ignoran.

P: En el contexto actual, donde la migración por trabajo sigue siendo un tema político y socialmente sensible, ¿qué reflexión esperas provocar en el público al confrontarlo con las realidades laborales de la comunidad mexicana migrante a través de tu obra?

R: Espero fomentar la empatía basada en el reconocimiento, más que en la lástima, impulsando al espectador a ver a los trabajadores migrantes como individuos complejos. Mi obra invita a la reflexión sobre la pertenencia y la identidad como fuerzas profundamente arraigadas en la vida cotidiana, y exige mayor dignidad y equidad.