LA COMUNIDAD NEWS ON LINE

Leader of Wisconsin Latino News

LA LIGA INDOOR DE LATINOS Y LATINAS DE MADISON VIVE JORNADAS LLENAS DE GOLES Y PASIÓN 

by

La Comunidad News Online

Equipo “U. Cardenas”

Madison.— La Liga de Latinos y Latinas de Madison no se detiene. Cada fin de semana, el fervor futbolero se apodera de la ciudad con encuentros vibrantes que involucran tanto a niños como a adultos en la competencia Indoor.

En la división infantil, ya son diez los equipos inscritos, entre ellos: Joga Bonito, Barcelona, Lobos Atzompa, Deportivo San Marcos, PSV, Italia, Temas, La Maquinita y Comodín.
Los partidos infantiles se disputan los sábados de 3:00 a 7:00 p.m., con una excelente asistencia de familias y aficionados.

En el campeonato Indoor de adultos, inicialmente se registraron 20 equipos, pero la cifra quedó en 18 tras la suspensión de Joga Bonito y Venezuela por incumplir las reglas estrictas que rigen esta liga.

Domingo de emociones fuertes: goles, intensidad y juego limpio

Equipo “San Felipe”

El pasado domingo 16 de noviembre, la afición disfrutó de duelos cargados de intensidad.

 UNIÓN CÁRDENAS 7 – EL NIÑO 5
 El primer encuentro fue una batalla futbolística de principio a fin. Ambos equipos, integrados por talentosos jugadores de origen mexicano, ofrecieron un espectáculo lleno de entrega. La deportividad fue la nota destacada del partido: al finalizar, los jugadores se dieron la mano en señal de compañerismo.

 SAN FELIPE 5 – EL NIÑO 5
 El segundo partido de la jornada fue igualmente emocionante. San Felipe dominó el primer tiempo con un 3–1, pero El Niño salió decidido a remontar, logrando darle vuelta al marcador 5–4 antes del cierre. Sin embargo, en los últimos minutos San Felipe anotó el tanto del empate, firmando un vibrante 5–5.

Próxima jornada – División Niños (sábado 22 de noviembre)

3:00 p.m. Joga Bonito vs. Barcelona
4:00 p.m. Lobos vs. Atzompita
5:00 p.m. Dep. San Marcos vs. PSV
6:00 p.m. Italy vs. Temas
7:00 p.m. La Maquinita vs. Comodín

Próxima jornada – División Adultos (domingo 23 de noviembre)

1:00 p.m. Cárdenas vs. Madison F.C.
2:00 p.m. Manchester vs. Caimaneros
3:00 p.m. Copleros vs. Comodín
4:00 p.m. Temas vs. Potros
5:00 p.m. Felinos 1 vs. Gladiadores
6:00 p.m. Ecuador vs. Felinos 2
7:00 p.m. La Reta vs. Alan
8:00 p.m. Vilmar vs. Venezuela
9:00 p.m. San Felipe vs. El Niño

Related posts:

Default Thumbnail¡Partidos espectaculares cada fin de semana en la Liga Latina de Latinos y Latinas de Madison! El Sueño del Capitán: La Historia de Francisco Ávalos Gutiérrez, Un Defensor con Alma de Guerrero Default Thumbnail¡Se encienden las semifinales en la Liga Latina de Madison! “José Gonzales, la velocidad felina que deslumbra en la Liga Latina de Madison”
Translate »