LA LIGA INDOOR DE LATINOS Y LATINAS DE MADISON VIVE JORNADAS LLENAS DE GOLES Y PASIÓN 

Equipo “U. Cardenas”

Madison.— La Liga de Latinos y Latinas de Madison no se detiene. Cada fin de semana, el fervor futbolero se apodera de la ciudad con encuentros vibrantes que involucran tanto a niños como a adultos en la competencia Indoor.

En la división infantil, ya son diez los equipos inscritos, entre ellos: Joga Bonito, Barcelona, Lobos Atzompa, Deportivo San Marcos, PSV, Italia, Temas, La Maquinita y Comodín.

Los partidos infantiles se disputan los sábados de 3:00 a 7:00 p.m., con una excelente asistencia de familias y aficionados.

En el campeonato Indoor de adultos, inicialmente se registraron 20 equipos, pero la cifra quedó en 18 tras la suspensión de Joga Bonito y Venezuela por incumplir las reglas estrictas que rigen esta liga.

Domingo de emociones fuertes: goles, intensidad y juego limpio

Equipo “San Felipe”

El pasado domingo 16 de noviembre, la afición disfrutó de duelos cargados de intensidad.

UNIÓN CÁRDENAS 7 – EL NIÑO 5

El primer encuentro fue una batalla futbolística de principio a fin. Ambos equipos, integrados por talentosos jugadores de origen mexicano, ofrecieron un espectáculo lleno de entrega. La deportividad fue la nota destacada del partido: al finalizar, los jugadores se dieron la mano en señal de compañerismo.

SAN FELIPE 5 – EL NIÑO 5

El segundo partido de la jornada fue igualmente emocionante. San Felipe dominó el primer tiempo con un 3–1, pero El Niño salió decidido a remontar, logrando darle vuelta al marcador 5–4 antes del cierre. Sin embargo, en los últimos minutos San Felipe anotó el tanto del empate, firmando un vibrante 5–5.

Próxima jornada – División Niños (sábado 22 de noviembre)

3:00 p.m. Joga Bonito vs. Barcelona

4:00 p.m. Lobos vs. Atzompita

5:00 p.m. Dep. San Marcos vs. PSV

6:00 p.m. Italy vs. Temas

7:00 p.m. La Maquinita vs. Comodín

Próxima jornada – División Adultos (domingo 23 de noviembre)

1:00 p.m. Cárdenas vs. Madison F.C.

2:00 p.m. Manchester vs. Caimaneros

3:00 p.m. Copleros vs. Comodín

4:00 p.m. Temas vs. Potros

5:00 p.m. Felinos 1 vs. Gladiadores

6:00 p.m. Ecuador vs. Felinos 2

7:00 p.m. La Reta vs. Alan

8:00 p.m. Vilmar vs. Venezuela

9:00 p.m. San Felipe vs. El Niño