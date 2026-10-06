¡Protege a tu familia y al medio ambiente! Llega el Día de Recolección de Medicamentos Vencidos en Madison

Este próximo 24 de octubre, los residentes del área de Madison tendrán una oportunidad clave para proteger a sus familias y cuidar el medio ambiente. La coalición Safe Communities y la African American Health Network, en colaboración con agencias del orden público locales, invitan a toda la comunidad a participar en el National Prescription Take Back Day (Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados).
La iniciativa busca retirar de los hogares los medicamentos vencidos o que ya no se utilizan, previniendo así el uso indebido de fármacos recetados —un problema que afecta a millones de personas a nivel nacional— y evitando la contaminación del agua. Según datos recientes, los sistemas de tratamiento de agua no están diseñados para eliminar residuos farmacéuticos, los cuales terminan detectándose en nuestros ríos y lagos.
Habrá múltiples puntos de recolección en Madison y todo el condado de Dane operando principalmente en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. (consulta los horarios específicos de tu localidad más abajo).
Aquí tienes los principales puntos donde podrás entregar tus medicamentos de forma segura:
- Madison – Elver Park (por Safe Communities)
- Dirección: 1250 McKenna Blvd, Madison, WI 53719
- Horario: 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
- Madison – Warner Park (por Safe Communities)
- Dirección: 2930 N Sherman Ave, Madison, WI 53704
- Horario: 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
- Mt Zion Baptist Church (por African American Health Network)
- Dirección: 2019 Fisher St, Madison, WI 53713
- Horario: 10:00 a.m. – 2:00 p.m.
- Otras localidades en el Condado de Dane:
- Departamentos de Policía participantes: Belleville, Monona, Cottage Grove, DeForest, Marshall, McFarland, Oregon, Stoughton, Verona y Shorewood Hills (los horarios varían entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.; revisa los detalles específicos de tu municipio).
Para más información, puedes comunicarte con Kira Duval de Safe Communities al 608-616-9315 o visitar sus canales oficiales.