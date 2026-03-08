MATC gradúa a una nueva generación de oficiales penitenciarios para enfrentar la escasez en cárceles de Wisconsin”

La Comunidad News Online

Graduado Angel García

Madison.- En medio de la creciente escasez de personal en los centros penitenciarios del sureste de Wisconsin, 33 nuevos oficiales de cárceles se graduaron el pasado 26 de febrero de 2026 de la Academia de Oficiales Penitenciarios del Milwaukee Area Technical College (MATC), listos para incorporarse de inmediato al sistema correccional del estado.

Según información difundida por la sala de prensa de CNS 58, la nueva promoción incluye cuatro destacadas latinas y latinos Angel García, Aléx N. Rodríguez, Juan A. Ruíz y Acacía D. Jordán, quienes ahora forman parte de la nueva generación de oficiales que reforzarán la seguridad y el funcionamiento de cárceles en varios condados de Wisconsin.

Graduado Aléx N. Rodríguez

La ceremonia de graduación marcó el final de un intenso programa de capacitación de cinco semanas y 200 horas, diseñado para preparar a los participantes para los desafíos del trabajo penitenciario. Tras prestar juramento, los nuevos oficiales iniciarán labores en centros de detención de los condados de Milwaukee, Kenosha, Racine, Ozaukee y Waukesha.

Una formación exigente para una carrera desafiante

Durante el programa, los estudiantes enfrentaron una rigurosa preparación que incluyó exámenes escritos, pruebas físicas y entrenamiento especializado en áreas clave como:

Técnicas de desescalada de conflictos; Normas legales y derechos de los detenidos; Control y manejo de sujetos; Procedimientos de seguridad penitenciaria; Ética profesional en instituciones correccionales



Varios de los graduados describieron la experiencia como exigente pero profundamente significativa.

“Todos los días entras y ves caras nuevas, o las mismas, y tratas de ayudarlos con algo”, expresó el graduado Mark Clark. “Ellos están allí por una razón. Yo no estoy para juzgarlos, sino para protegerlos y asegurarme de que estén seguros”.

Por su parte, la graduada Acacia Jordan reconoció que completar el programa no fue fácil.

“Fue un poco difícil. Venir aquí, mantener la concentración, estudiar y pasar los exámenes fue duro, pero valió la pena”, comentó.

Programas clave para fortalecer las cárceles del estado

Graduado Juán A. Ruíz

Las academias de oficiales penitenciarios como la de MATC —al igual que programas similares en Madison College, Mid-State Technical College y Southwest Wisconsin Technical College— forman parte del sistema de capacitación que prepara a nuevos profesionales para trabajar en cárceles de condado en Wisconsin.

Al completar el programa, los graduados pueden obtener certificación estatal, generalmente avalada por el Departamento de Justicia de Wisconsin, lo que les permite iniciar su carrera como oficiales penitenciarios.

Requisitos para quienes deseen convertirse en oficiales de cárcel

Graduada Acacia D. Jordán

Las academias de formación establecen varios requisitos para los postulantes interesados en esta carrera:

Requisitos básicos: Tener al menos 18 años de edad; Contar con diploma de secundaria o equivalente (GED); Aprobar verificación de antecedentes



Proceso de selección: Entrevistas de evaluación; Pruebas físicas; Evaluaciones psicológicas o de aptitud; Cumplir con los estándares de entrenamiento académico y disciplinario



Oportunidad laboral en crecimiento

La graduación de esta nueva promoción llega en un momento en que muchos centros penitenciarios enfrentan escasez de personal, lo que ha impulsado a condados y colegios técnicos a fortalecer estos programas de formación.

Para muchos de los graduados, la ceremonia no solo representa el final de un entrenamiento exigente, sino el inicio inmediato de una carrera dedicada a la seguridad pública y al manejo responsable del sistema penitenciario en Wisconsin.