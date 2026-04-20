¡Final de infarto! Badger se corona campeón en dramática tanda de penales en la División Veterano

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Equipo “Badger” Campeón Veteranos Primavera 2026

Madison, Wisconsin. — La Liga Latina de Latinos y Latinas continúa fortaleciendo su calendario deportivo de primavera tras la conclusión del torneo de invierno 2025-2026, promoviendo espacios para que niños, jóvenes y adultos —especialmente la comunidad latina— mantengan viva su pasión por el fútbol.

Como parte de esta iniciativa, se llevó a cabo un torneo especial de primavera en las categorías infantil y de veteranos, cuyos encuentros se disputaron regularmente los sábados por la tarde. El pasado sábado 18 de abril se celebró la gran final de la División Veteranos, en un duelo cargado de intensidad y emociones.

Equipo “Capibara” Sub-campeón Veranos Primavera 2026

A las 6:00 p.m., los equipos de Badger y Capibara saltaron al terreno de juego para disputar el título. Desde el pitazo inicial, ambos conjuntos protagonizaron un partido vibrante, con constantes alternancias en el marcador. Capibara abrió el tanteador, pero Badger reaccionó rápidamente, generando un intercambio de goles que mantuvo en vilo a los aficionados.

Tras 90 minutos de alto nivel competitivo, el marcador finalizó empatado 7-7, obligando a definir al campeón desde el punto penal. En la tanda decisiva, cada equipo contó con tres ejecuciones: Badger mostró mayor efectividad al convertir un disparo, mientras que Capibara no logró concretar ninguna de sus oportunidades.

Con este resultado, Badger se proclamó campeón de la División Veteranos, recibiendo medallas y trofeo en una ceremonia encabezada por Roberto —conocido cariñosamente como “el Viejo Roberto”—, figura clave en la organización y promoción del fútbol comunitario.

De esta manera, concluye un exitoso torneo de primavera en la categoría de veteranos, reafirmando el compromiso de la liga por impulsar el deporte y la integración comunitaria cada fin de semana.