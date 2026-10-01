El Torneo de Veteranos entra en su recta final con partidos de alto voltaje en Madison

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Equipo Pinos F.C.

Madison, WI.- La emoción del fútbol de veteranos continúa creciendo en Madison a medida que el Torneo de Veteranos Verano 2026 entra en su recta final. El sábado 26 de septiembre, las canchas de Whitetail Ridge Park, ubicadas en el 1818 de Anhalt Drive, en el North Side de Madison, fueron escenario de una nueva jornada cargada de intensidad, goles y espíritu deportivo.

Pinos F.C. impone su experiencia y vence a Salto F.C.

El primer encuentro de la jornada enfrentó a Pinos F.C. y Salto F.C., dos equipos que protagonizaron un partido disputado de principio a fin.

Pinos F.C., dirigido técnicamente por “Kukillo”, cuenta en sus filas con jugadores veteranos de México y otros países latinoamericanos. Por su parte, Salto F.C., bajo la dirección de Luis Ocampo, está integrado principalmente por futbolistas de origen uruguayo.

Desde el pitazo inicial, ambos conjuntos salieron decididos a buscar la victoria. El encuentro mantuvo un intenso ritmo de juego, con oportunidades para ambos lados, hasta que Pinos F.C. logró marcar la diferencia.

Al final, Pinos F.C. se impuso por 3-1 sobre Salto F.C., sumando una importante victoria en esta etapa decisiva del torneo.

Italia domina y derrota 4-1 a Mariachis

Equipo Italia

En el segundo partido de la jornada se enfrentaron Italia y Mariachis, en otro encuentro que despertó el interés de los aficionados presentes en Whitetail Ridge Park.

El conjunto Italia tomó el control del partido desde los primeros minutos y mantuvo el dominio durante prácticamente todo el encuentro. Su superioridad ofensiva se reflejó claramente en el marcador.

Tras una actuación contundente, Italia derrotó 4-1 a Mariachis, logrando así un importante triunfo en la recta final del campeonato.

Más que fútbol: experiencia, amistad y convivencia

El Torneo de Veteranos Verano 2026 continúa demostrando que el fútbol es mucho más que una competencia deportiva. Cada jornada reúne a jugadores de diferentes nacionalidades, familias y aficionados que comparten su pasión por el deporte y fortalecen los lazos de amistad y convivencia dentro de la comunidad hispana de Madison.

A medida que el torneo se acerca a su desenlace, cada partido adquiere mayor importancia y los equipos veteranos ponen en la cancha no solamente su condición física, sino también experiencia, orgullo, compañerismo y amor por el fútbol.

La recta final promete nuevas emociones y encuentros de gran intensidad, mientras los equipos buscan cerrar con éxito su participación en el Torneo de Veteranos Verano 2026.