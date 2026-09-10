¡La Liga de Latinos y Latinas entra en su recta final con partidos de alto voltaje!

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Equipo “San Rafael”

Madison.- La emoción, los goles y la pasión por el fútbol continúan encendidos en la Liga de Latinos y Latinas de Madison, que avanza a toda máquina hacia la recta final de su campeonato de verano 2026.

El pasado domingo 6 de septiembre, desde tempranas horas de la mañana, los equipos saltaron a la cancha para cumplir con el calendario establecido por la organización. Cada jornada cobra mayor importancia, ya que los conjuntos buscan asegurar su clasificación a las rondas decisivas del torneo.

Al frente de esta tradicional competencia se encuentra Roberto Guahuey, conocido cariñosamente por los jugadores y aficionados como el “Viejo Roberto”, uno de los precursores de las competencias de fútbol latino en Madison. Año tras año, Roberto mantiene viva esta tradición deportiva, organizando torneos tanto durante la temporada de verano como en el invierno, cuando la actividad se traslada a las canchas de fútbol Indoor.

Una liga con gran participación

La competencia reúne a numerosos equipos de la comunidad futbolística latina de Madison y sus alrededores. Entre los conjuntos participantes se encuentran Tigres, Maches, San Luis, Unión Cárdenas, El H, Galapa —antes Manchester—, Génova, Potros, Madison United, San Rafael, San Marcos, Venezuela, Chiminos, Colectivos, La Reta, Sporting, F.C. González, Águila Negra, Stinez, San Pancho, Cruz Azul y San Felipe, entre otros.

Con semejante cantidad de equipos y jugadores, cada jornada se convierte en una verdadera fiesta deportiva, donde el talento, la rivalidad y el orgullo de representar a sus respectivos clubes se hacen presentes en cada partido.

¡Águila Negra despierta y da una espectacular remontada!

Equipo “Aguila Negra”

Uno de los encuentros más emocionantes de la jornada tuvo como protagonistas a Tigres y Águila Negra.

Durante la primera mitad, Tigres tomó la iniciativa y consiguió ponerse en ventaja por 1-0, resultado que parecía darle tranquilidad de cara al segundo tiempo.

Sin embargo, tras el descanso, Águila Negra regresó al terreno de juego con una actitud completamente diferente. El conjunto salió decidido a cambiar la historia del partido y comenzó a presionar con mayor intensidad.

La reacción fue contundente. Águila Negra no solamente consiguió igualar el marcador, sino que continuó atacando hasta darle la vuelta por completo al encuentro. Con una impresionante ráfaga ofensiva, marcó tres goles consecutivos y terminó imponiéndose por un contundente 4-1 sobre Tigres.

Fue una verdadera remontada que encendió los ánimos de jugadores y aficionados y demostró, una vez más, que en el fútbol ningún partido está definido hasta el último minuto.

San Rafael impone su ley ante Galapa

En el segundo partido de la jornada se enfrentaron San Rafael y Galapa, equipo anteriormente conocido como Manchester.

El conjunto de San Rafael, dirigido por Roberto Valencia y conformado principalmente por jugadores de origen mexicano, tomó el control de las acciones desde el comienzo.

Con un juego ordenado y dominio del terreno de juego, San Rafael fue construyendo su victoria de principio a fin, mientras Galapa tuvo dificultades para encontrar espacios y responder al ataque de su rival.

Al finalizar los 90 minutos, San Rafael celebró una clara victoria por 4-0, resultado que le permite continuar con aspiraciones importantes en esta etapa decisiva del campeonato.

¡Se acerca la hora de la verdad!

La competencia entra ahora en una fase en la que cada partido puede cambiar el destino de los equipos. De acuerdo con la información proporcionada por el “Viejo Roberto”, en las próximas semanas quedarán definidos los conjuntos que avanzarán a las rondas eliminatorias.

La lucha continuará con los octavos de final, posteriormente los cuartos de final y las etapas siguientes, hasta llegar a la gran final, prevista para principios de octubre.

La Liga de Latinos y Latinas se encuentra, por tanto, en plena cuenta regresiva. Los equipos ya no tienen margen para cometer errores: cada gol, cada punto y cada minuto en la cancha puede marcar la diferencia entre continuar soñando con el campeonato o quedar eliminados.

La pasión del fútbol latino de Madison está más viva que nunca y el “Viejo Roberto” se prepara para llevar esta tradicional competencia hacia su gran desenlace.