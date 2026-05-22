¡Cafeteros y San Felipe hacen historia! Vibrante cierre del torneo de invierno de la Liga Latina de Latinos y Latinas en Madison

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Equipo “San Felipe” Campeón de la Primera División

Madison.- En una jornada cargada de emoción, goles y pasión futbolera, la Liga Latina de Latinos y Latinas celebró el sábado 17 de mayo las esperadas finales del torneo de invierno 2025-2026, en el tinglado del complejo deportivo ubicado en Index Road, en Fitchburg, Wisconsin. La organización es dirigida por Roberto Guahuey, conocido cariñosamente en la comunidad deportiva como el “Viejo Roberto”, un incansable promotor del fútbol latino en beneficio de la niñez y la juventud.

La tarde deportiva comenzó con el encuentro por el tercer lugar entre LOS BURREROS, integrado por jugadores venezolanos, y GLADIADORES de Colombia. El compromiso se convirtió en una auténtica exhibición ofensiva del conjunto venezolano, que dominó ampliamente el partido hasta imponerse por un contundente marcador de 7-1, firmando así una de las goleadas más destacadas de la jornada.

Equipo “High Voltaje” Sub-Campeón de la Primera División

Posteriormente, la emoción subió de nivel con la gran final entre LA RETA de Madison y CAFETEROS de Colombia. El duelo fue intenso y disputado de principio a fin. La Reta sorprendió rápidamente adelantándose 2-0 en el marcador durante los primeros minutos del primer tiempo; sin embargo, la reacción de Cafeteros no tardó en llegar y logró igualar las acciones 2-2. En el segundo tiempo ambos equipos empataron 5 a 5. Este partido fue definido mediante tiros penales a favor de Cafeteros por 1 a 0. De consiguiente Cafeteros Campeón y La Reta Sub-campeon

El partido continuó con un constante intercambio de goles y emociones, finalizando empatado 5-5 en el tiempo reglamentario. Todo se definió desde el punto penal, donde el conjunto colombiano mostró mayor efectividad al convertir uno de sus cinco disparos, mientras que La Reta no logró anotar. Con este resultado, CAFETEROS de Colombia se coronó campeón del torneo, dejando a La Reta de Madison con el subcampeonato.

Equipo “Los Burreros” tercer lugar del torneo

En el encuentro correspondiente a la Primera División, SAN FELIPE de Madison y HIGH VOLTAJE de Venezuela protagonizaron uno de los partidos más electrizantes de la noche. En un duelo no apto para cardíacos, San Felipe logró imponerse por marcador de 10-8 tras un intercambio constante de goles y jugadas espectaculares. Con esta victoria, SAN FELIPE se proclamó campeón de la categoría, mientras que High Voltage obtuvo el título de subcampeón.

Al finalizar la jornada, directivos de la liga realizaron la premiación oficial a los equipos campeones y subcampeones, reconociendo el esfuerzo, disciplina y talento demostrado durante toda la temporada invernal.

Asimismo, Roberto Guahuey informó que el torneo de verano 2025 al aire libre será inaugurado el próximo domingo 24 de mayo en la cancha Warner 1 de Madison, en horario matutino, donde se espera nuevamente la participación de decenas de equipos y cientos de aficionados de la comunidad latina.