¡SANGRE EN EL ASFALTO: EL ATROPELLO QUE DESTROZÓ A UNA FAMILIA Y ESTREMECIÓ A MILWAUKEE!

Una noche de alcohol, un escape cobarde y una valiente pasajera que saltó hacia la verdad: La espeluznante y desgarradora historia de la caída de Raul Herrera tras arrebatarle la vida al patriarca Roberto Deleon.

Raul Herrera a la izquierda y don Roberto Deleon a la derecha Q.E.P.D. Foto : Policia Milwaukee

Las calles de la zona sur de Milwaukee, usualmente un refugio de tranquilidad y vida comunitaria, se tiñeron de luto y horror la fatídica y oscura noche del 10 de mayo de 2025. Lo que comenzó como una velada de aparente diversión, copas y risas en un bar del lado norte de la ciudad, rápidamente descendió a un espiral de caos, tragedia y muerte. En el centro de esta tormenta de dolor se encuentra un hombre inocente, Roberto Deleon, un venerable anciano de 90 años cuya vida fue truncada de la manera más violenta y despiadada imaginable. Y del otro lado, el rostro de la imprudencia y la crueldad: Raul Herrera, de 42 años, un hombre cuyos oscuros demonios y decisiones letales lo llevaron a protagonizar una historia digna de la más escalofriante telenovela de crimen y traición.

Capítulo I: La Copa del Pecado y el Viaje hacia el Abismo

Todo comenzó bajo las tenues luces de neón de un bar en la avenida E. North. Raul Herrera, acompañado por una mujer y un tercer individuo, se sumergió en una espiral de alcohol que nublaría su juicio y sellaría su destino. Tras cenar y beber, el trío abandonó el local alrededor de las 8:45 p.m., pero la sed de peligro de Herrera no estaba saciada. En una parada que resultaría ser el preludio de la tragedia, detuvieron su marcha en un deli de la calle Farwell. Allí, el destino movió sus fichas: Herrera compró una botella de vodka y un paquete de cervezas Modelo.

La noche era joven, pero la muerte ya viajaba en el asiento del conductor de un Ford Mustang del 2003. El tercer pasajero, un testigo silencioso del desastre inminente, revelaría más tarde a las autoridades un detalle perturbador: Herrera no solo estaba consumiendo su cerveza Modelo mientras empuñaba el volante, sino que también había fumado marihuana antes de encender el motor. Mezcla letal. Veneno puro corriendo por las venas de un hombre al mando de una máquina de acero.

El Mustang rugió por las calles, dirigiéndose hacia un taller mecánico antes de enfilar hacia el sur de la ciudad. La mujer que viajaba como pasajera, cuyo corazón ya latía con la premonición del desastre, notó que el vehículo se convertía en un misil descontrolado. Herrera conducía a una velocidad vertiginosa, cortando el viento con una imprudencia temeraria. Cuando ella, aterrorizada por la velocidad, se atrevió a alzar la voz para exigirle que redujera la marcha, la respuesta del conductor fue un gruñido lleno de desprecio y furia.

—¡Cállate! —le gritó Herrera, usando improperios que cortaron el aire pesado del interior del auto. En ese instante, la suerte estaba echada.

Capítulo II: El Grito de Horror y el Impacto Fatal

El reloj marcaba casi las 9:45 p.m. En la calle S. 35th, justo al sur de la avenida National, don Roberto Deleon, de 90 años, un hombre que había caminado por esta tierra durante casi un siglo, se encontraba cruzando la calle. Noventa años de historias, de luchas, de amores y memorias, estaban a punto de colisionar con la brutalidad de la irresponsabilidad humana.

Dentro del Mustang, la pasajera miraba la pantalla de su teléfono móvil, intentando distraerse de la pesadilla sobre ruedas. De repente, el infierno se desató. Un grito desgarrador salió de la garganta de Herrera:

—¡Oh, (maldición)! —exclamó.

Un segundo después, el sonido ensordecedor de cristales rompiéndose y metales abollándose llenó la noche. Algo —alguien— había impactado violentamente contra el parabrisas del vehículo. La mujer, paralizada por el terror, levantó la vista. Ella sabía en lo más profundo de su alma lo que acababa de ocurrir. Habían atropellado a un ser humano.

—¡Tienes que parar! ¡Le pegaste a alguien! —gritó la mujer, con la voz quebrada por la desesperación, rogando a los cielos que el conductor mostrara un ápice de humanidad.

Pero los ojos de Herrera estaban vacíos de compasión. Su rostro, endurecido por el miedo a las consecuencias, no mostró intención alguna de pisar el freno. El Mustang siguió su marcha despiadada, dejando atrás el cuerpo inerte de Roberto Deleon, tirado en el frío pavimento, luchando sus últimos segundos de vida bajo el indiferente cielo nocturno.

Capítulo III: El Salto por la Verdad y la Escena del Llanto

“¡SALTO MORTAL HACIA LA VERDAD! Con el corazón en la garganta, la valiente testigo se arroja del Mustang en movimiento, prefiriendo el asfalto doloroso antes que ser cómplice de la huida cobarde de Raul Herrera.”

La pasajera, negándose a ser cómplice de un asesinato a sangre fría, tomó una decisión impulsada por pura adrenalina y un instinto de justicia implacable. Mientras el vehículo reducía ligeramente la velocidad en su huida, ella abrió la puerta de par en par. ¡Un salto al vacío! La valiente mujer se arrojó del auto en pleno movimiento, rodando por el duro asfalto, arriesgando su propia vida para no abandonar a la víctima.

Se levantó con el corazón en la garganta y corrió de regreso a la macabra escena. Allí, en medio de la calle S. 35th, encontró a don Roberto. Con las manos temblorosas y lágrimas quemando sus mejillas, marcó el 911, convirtiéndose en el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Mantuvo su vigilia junto al anciano, rezando, esperando. Los bomberos de Milwaukee llegaron con sirenas que rasgaban el silencio de la noche. Lucharon heroicamente, aplicando primeros auxilios con desesperación, pero las heridas eran demasiado graves. El hilo de la vida de Roberto Deleon, de 90 años, se cortó allí mismo, en el frío pavimento, donde fue declarado muerto.

Mientras tanto, en las sombras de la noche, el cobarde Raul Herrera huía. El tercer pasajero revelaría después el motivo de la fuga: “Herrera tenía miedo y no quería ir a la cárcel”. El miedo de un hombre le robó a una familia su amado abuelo.

Capítulo IV: El Rastro del Pecado y el Cristal Quebrado

Las autoridades, lideradas por investigadores implacables, desataron una cacería humana. Guiados por el testimonio invaluable de la valiente mujer que saltó del auto, la policía rastreó los pasos del asesino al volante. La búsqueda los llevó hasta una dirección en West Allis. No había ningún auto estacionado en la calle, pero el destino no protege a los culpables. En un estacionamiento oculto, los agentes divisaron al monstruo de metal: el Ford Mustang del 2003.

“EL ROSTRO DEL HORROR: Así quedó el parabrisas del Mustang tras el impacto brutal. El agujero en el cristal es el mudo testigo del momento exacto en que la vida de don Roberto Deleon fue truncada despiadadamente.”

El vehículo presentaba las cicatrices de la tragedia: un enorme y grotesco agujero en el lado del conductor del parabrisas. Justo en ese momento, divisaron a Herrera alejándose de la puerta del auto. El cinismo en su máxima expresión: al ver a la policía, dejó caer una lata de cerveza y se descubrió que llevaba consigo un cartón de Modelo abierto.

Las pruebas del horror cubrían su cuerpo. El oficial notó que Herrera brillaba bajo la luz de las linternas; estaba completamente cubierto de polvo y fragmentos de cristal del parabrisas roto, y presentaba pequeñas laceraciones en la mano derecha. El oficial, con un gesto firme, tocó el capó del Mustang. Estaba hirviendo. El auto acababa de ser conducido.

La inspección del vehículo reveló detalles que helarían la sangre de cualquiera. En el piso del lado del conductor, entre los restos de cristal destrozado, encontraron cabellos humanos. En el techo y en el maletero del auto, macabras manchas rojas brillaban bajo las luces de la policía: sangre. La sangre de don Roberto.

Capítulo V: El Día Final del Juicio y los Demonios Ocultos

El tiempo avanzó, pero el dolor no se desvaneció. El 12 de mayo de 2026, el salón de la corte del condado de Milwaukee estaba cargado de tensión. Las lágrimas de la familia Deleon inundaban la sala mientras Raul Herrera, ahora con 42 años, se presentaba ante el juez de circuito David Swanson. Acorralado por la abrumadora evidencia, Herrera se había declarado culpable en abril de un cargo grave por atropello y fuga con resultado de muerte.

“¿ARREPENTIMIENTO O MIEDO? Herrera se quiebra en la corte al escuchar su sentencia. Sus manos intentan ocultar el rostro de un hombre que ahora enfrenta décadas tras las rejas, no solo por la muerte de Deleon, sino por sus oscuros demonios domésticos.”

El martillo de la justicia cayó con un eco rotundo. ¡15 años de condena! El juez Swanson sentenció a Herrera a pasar 8 largos y oscuros años tras las rejas de una prisión estatal, seguidos de 7 años de estricta libertad supervisada, otorgándole crédito por los 366 días que ya había pasado tras las rejas desde su captura. Una audiencia de restitución quedó fijada para el 10 de julio de 2026, donde deberá enfrentarse al precio económico de su destructivo paso, aunque ningún dinero podrá devolver la vida de don Roberto.

Pero la telenovela de terror de Raul Herrera no termina aquí, pues el telón aún no ha caído sobre los oscuros secretos de su vida. Este hombre, que destrozó a una familia en la calle, guardaba monstruos aún más aterradores en su propio hogar. Como un balde de agua helada, la corte reveló que Herrera enfrenta la posibilidad de pasar otros 16 años adicionales en prisión por un caso criminal abierto y separado, cuya audiencia previa al juicio está programada para el 31 de julio de 2026.

¿De qué se le acusa? De ser un verdadero depredador en las sombras de la violencia doméstica. Los cargos lo pintan como un villano despiadado:

Un cargo grave por poner en peligro la seguridad de manera imprudente en segundo grado utilizando un arma peligrosa. Un cargo por intimidar a un testigo en un contexto de abuso doméstico armado. ¡Un espeluznante cargo grave por secuestro y detención ilegal! ¡Un macabro cargo por estrangulación y asfixia con el uso de un arma! Y por si fuera poco, dos cargos menores por agresión física y alteración del orden público, todos agravados por el uso de armas peligrosas y abuso doméstico.

Si es condenado por estos nuevos y brutales delitos, Raul Herrera podría enfrentar multas que superan los $50,000 dólares y décadas sepultado en una celda, consumiéndose por el eco de sus propios pecados.

La justicia divina y terrenal ha comenzado a cerrar sus garras sobre Raul Herrera. La valiente mujer que saltó del Mustang a más de 50 millas por hora para hacer lo correcto es la verdadera heroína de esta historia. Don Roberto Deleon descansa por fin en paz, mientras la ciudad de Milwaukee observa, con el aliento contenido, cómo el hombre que le arrebató la vida desciende, paso a paso, hacia su propio e ineludible infierno. La verdad siempre sale a la luz, y en el asfalto del Southside, la sangre de los inocentes finalmente ha clamado y conseguido su ansiada justicia.

#JusticiaParaRoberto #TragediaEnMilwaukee #CrimenYCastigo #FugaMortal #TelenovelaDeLaVidaReal #DramaEnLaCorte