Madison College ofrece clases de ESL gratuito para adultos este otoño 2025

Madison.- Madison College ha abierto el proceso de inscripción para su programa gratuito de Inglés como Segundo Idioma (ESL) para el semestre de otoño 2025, dirigido a personas adultas mayores de 18 años que residan en Wisconsin y deseen mejorar sus habilidades en el idioma inglés para fines académicos o laborales.

El programa, que inicia el 2 de septiembre de 2025, ofrece cursos de 16 semanas con opciones en horarios matutinos y vespertinos. Las clases están organizadas en seis niveles, desde principiante hasta transición avanzada, ideal para quienes planean ingresar a una universidad o carrera técnica:

Nivel 1 – Principiante



Nivel 2 – Principiante superior



Nivel 3 – Intermedio



Nivel 4 – Intermedio alto



Nivel 5 – Avanzado



Nivel 6 – Transición avanzada



Requisitos para inscribirse

Los nuevos estudiantes deben realizar dos pasos fundamentales:

Crear una cuenta de estudiante en la oficina 127 del Campus Sur de Goodman.

Presentar un examen de ubicación, disponible en línea o en persona. Las pruebas presenciales se realizan en el mismo campus los lunes y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La prueba dura aproximadamente una hora y media.



Ubicación de las clases

Las clases presenciales se ofrecen en los siguientes lugares:

Goodman South Campus – Niveles de principiante a intermedio



– Niveles de principiante a intermedio Campus Truax – Niveles avanzados



– Niveles avanzados Campus regionales en Reedsburg, Portage, Watertown y Fort Atkinson



Contacto para más información

Para resolver dudas o recibir asistencia personalizada, las personas interesadas pueden comunicarse con la oficina de ESL de Madison College:

Dirección: Campus Sur de Goodman, Sala 127



Teléfono: 608-258-2440 (Opción 1)



Correo electrónico: saa@madisoncollege.edu



Las inscripciones ya están abiertas desde el 30 de junio y permanecerán disponibles hasta el inicio de clases el 2 de septiembre.

Este programa representa una excelente oportunidad para los residentes de Wisconsin que deseen mejorar su inglés sin costo alguno, abriéndose así nuevas puertas en el ámbito educativo y laboral.