Madison College ofrece clases de ESL gratuito para adultos este otoño 2025

Madison.- Madison College ha abierto el proceso de inscripción para su programa gratuito de Inglés como Segundo Idioma (ESL) para el semestre de otoño 2025, dirigido a personas adultas mayores de 18 años que residan en Wisconsin y deseen mejorar sus habilidades en el idioma inglés para fines académicos o laborales.
El programa, que inicia el 2 de septiembre de 2025, ofrece cursos de 16 semanas con opciones en horarios matutinos y vespertinos. Las clases están organizadas en seis niveles, desde principiante hasta transición avanzada, ideal para quienes planean ingresar a una universidad o carrera técnica:
- Nivel 1 – Principiante
- Nivel 2 – Principiante superior
- Nivel 3 – Intermedio
- Nivel 4 – Intermedio alto
- Nivel 5 – Avanzado
- Nivel 6 – Transición avanzada
Requisitos para inscribirse
Los nuevos estudiantes deben realizar dos pasos fundamentales:
- Crear una cuenta de estudiante en la oficina 127 del Campus Sur de Goodman.
- Presentar un examen de ubicación, disponible en línea o en persona. Las pruebas presenciales se realizan en el mismo campus los lunes y jueves, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. La prueba dura aproximadamente una hora y media.
Ubicación de las clases
Las clases presenciales se ofrecen en los siguientes lugares:
- Goodman South Campus – Niveles de principiante a intermedio
- Campus Truax – Niveles avanzados
- Campus regionales en Reedsburg, Portage, Watertown y Fort Atkinson
Contacto para más información
Para resolver dudas o recibir asistencia personalizada, las personas interesadas pueden comunicarse con la oficina de ESL de Madison College:
- Dirección: Campus Sur de Goodman, Sala 127
- Teléfono: 608-258-2440 (Opción 1)
- Correo electrónico: saa@madisoncollege.edu
Las inscripciones ya están abiertas desde el 30 de junio y permanecerán disponibles hasta el inicio de clases el 2 de septiembre.
Este programa representa una excelente oportunidad para los residentes de Wisconsin que deseen mejorar su inglés sin costo alguno, abriéndose así nuevas puertas en el ámbito educativo y laboral.