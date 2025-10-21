 “Felinos rugen”: Se corona campeón invicto del Torneo Relámpago Indoor de la Liga Latina de Latinos y Latinas 

Convocatoria para el torneo de Invierno 2025-2026

Por La Comunidad News Online

Equipo “Felinos” Campeón del torneo relámpago Indoor 2025

Madison.–(10/19/2025) La emoción del fútbol latino no se detiene en Madison. Apenas una semana después de premiar a los finalistas del Torneo de Verano 2025, la Liga Latina de Latinos y Latinas, dirigida por el conocido “Viejo Roberto”, volvió a encender la pasión futbolera con un torneo relámpago indoor que reunió a seis equipos decididos a dejarlo todo en la cancha: Joga Bonito, Sebastian, Felinos, El Niños, Vilmar y Puebla.

El torneo, jugado en formato intensivo durante dos fines de semana, mantuvo la adrenalina al máximo mientras los equipos se eliminaban uno a uno hasta llegar a la gran final.

El domingo 19 de octubre, en la cancha del tinglado de Index Rd, Fitchburg, se vivió una verdadera fiesta deportiva. Las gradas vibraron con las “porras” y el entusiasmo de los hinchas que acudieron a apoyar a sus equipos finalistas: Joga Bonito y Felinos.

Desde el silbato inicial, el duelo fue una batalla intensa. En el primer tiempo (35 minutos), los Felinos mostraron su garra y precisión, adelantándose 2 a 1 con jugadas rápidas y toques certeros. Sin embargo, en el segundo tiempo, Joga Bonito no se quedó atrás y logró empatar 2 a 2, despertando los gritos del público.

Pero la reacción no fue suficiente: los Felinos, fieles a su nombre, recuperaron el control del balón y desplegaron un juego ofensivo imparable. A base de velocidad, estrategia y trabajo en equipo, lograron imponerse con un contundente 6 a 3, sellando su triunfo y coronándose campeones invictos del Torneo Relámpago Indoor 2025.

El equipo campeón, dirigido por la dupla Félix Francisco y Patricia Doroteo, dueños de varios restaurantes locales que orgullosamente patrocinan a los Felinos, celebró su victoria con orgullo y alegría. Por su parte, el equipo Joga Bonito se llevó el título de subcampeón, aunque decidió no participar en la foto final.

Una vez más, la Liga Latina de Latinos y Latinas demuestra que el espíritu deportivo, la hermandad y la pasión por el fútbol siguen creciendo en el corazón de la comunidad latina de Madison.

Convocatoria para el Torneo de Invierno 2025–2026

Sin perder tiempo, el “Viejo Roberto” ya lanzó la esperada convocatoria para el torneo de invierno, que reunirá a equipos de Primera y Segunda División, además del tradicional torneo de “Viejitos”, que año tras año despierta la nostalgia y el espíritu deportivo de los jugadores más experimentados.

Inscripciones abiertas:

Costo: $300 por equipo

Descuento especial: $250 si se inscriben antes del 12 de octubre

Premios:

Primer lugar: $1,500

Primer lugar: Segundo lugar: $700

Informes e inscripciones: