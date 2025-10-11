Veteranos, Gallos, San Marcos y Santos Laguna rugen en las finales!

La Liga Latina de Veteranos de Madison coronó a sus campeones del Torneo de Verano 2025

Por La Comunidad News Online



Equipo “Veteranos” Campeón de la Premier verano 2025

Madison, WI.– La emoción y la pasión por el fútbol se hicieron sentir el sábado 4 de octubre, cuando la Liga Latina de Veteranos de Madison celebró las finales del Torneo de Verano 2025, reuniendo a cientos de aficionados en los campos de Milwaukee Street. Ocho equipos de la división Premier —Veteranos, Viejillos, Gallos, Puebla, Génova, San Marcos, Santos Laguna y Liverpool— disputaron intensos encuentros para definir a los nuevos campeones.

Veteranos se impone desde los doce pasos

Equipo “Los Viejillos” subcampeón de la premier verano 2025

La jornada arrancó al mediodía con un emocionante duelo entre Veteranos (Uruguayos) y Viejillos (Chavo del Ocho). Tras un cerrado 1-1 en el tiempo reglamentario, todo se definió en la tanda de penales.

El equipo de Veteranos, integrado principalmente por jugadores uruguayos y argentinos, anotó 4 de 5 penales, mientras que el cuadro mexicano de Viejitos convirtió solo 2. Con este resultado, Veteranos se consagró campeón invicto del Torneo de Verano 2025, dejando a Viejitos con un meritorio subcampeonato.

Equipo “Gallos” campeón de la primera división verano 2025

Gallos canta victoria sobre Puebla

El segundo encuentro de la tarde fue protagonizado por Puebla y Gallos, dos equipos que jugaron de igual a igual y empataron 1-1 en el tiempo reglamentario. La definición por penales favoreció a Gallos, que se impuso 5-3, levantando así la copa de campeón. Puebla se quedó con el segundo lugar tras un partido digno de final.

Equipo “San Marcos” campeón verano 2025

San Marcos brilla en una final intensa

El tercer choque enfrentó a San Marcos contra Génova. En un partido de alto voltaje, San Marcos se impuso por 4-3, coronándose campeón y recibiendo medallas y trofeos por su destacada participación en el torneo.

Equipo “Santos Laguna” campeón verano 2025

Santos Laguna, campeones con historia

Al final de la jornada Santos Laguna enfrento al equipo Liverpool. Tras un empate en el marcador, la definición se resolvió también desde los once pasos. Santos Laguna se quedó con la victoria y el título de campeón, bajo la dirección de Hugo Ávila, junto a sus hermanos Jesús, Javier y Mauricio Ávila.

Los Avila son originarios de Torreón, Coahuila (México), y son conocidos en Madison por su larga trayectoria en la liga. Hugo Ávila, es quien lidera el equipo desde hace más de 20 años, incluso sigue defendiendo la portería cuando el equipo lo necesita. Su aporte histórico es clave: fue uno de los dirigentes que apoyó al periódico La Comunidad News Online en la fundación de la Liga Latina de Madison.

Equipo “Liverpool” subcampeon verano 2025

La premiación final se realizó al cierre de la jornada, reconociendo a cada equipo campeón y subcampeón por su esfuerzo y compromiso. Una vez más, la Liga Latina de Veteranos demostró que el fútbol no tiene edad, y que la pasión por este deporte continúa creciendo en la comunidad latina de Madison.