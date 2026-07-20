ESPAÑA CONQUISTA EL MUNDO: ARGENTINA LUCHÓ HASTA EL ÚLTIMO MINUTO EN UNA FINAL MEMORABLE DEL MUNDIAL 2026

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España Campeón Mundial 2026

Madison, Wisconsin.– Rafael y Gladys Viscarra, editores de La Comunidad News Online, vivieron con gran emoción la histórica final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Argentina y España, encuentro que siguieron junto a numerosos aficionados en las instalaciones del restaurante Casa Zaragoza, ubicado en Park Street, en Madison.

Convencidos de que la selección Argentina revalidaría el título conquistado cuatro años atrás en Catar, ambos disfrutaron de un partido de altísimo nivel futbolístico, caracterizado por la intensidad, la disciplina táctica y el equilibrio entre dos de las mejores selecciones del planeta.

Desde el pitazo inicial, España tomó la iniciativa y ejerció un mayor dominio del balón; sin embargo, la sólida defensa argentina respondió con orden y determinación, impidiendo que los europeos encontraran el camino al gol. Los 90 minutos reglamentarios concluyeron con un empate sin anotaciones (0-0), reflejo de la férrea batalla que se libró sobre el terreno de juego.

Argentina Subcampeón Mundial 2026 (Foto: Juano Tesone)

En el tiempo suplementario, dividido en dos períodos de 15 minutos, ambos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron el gol del campeonato. Cuando todo apuntaba a que el desenlace se definiría en la tanda de penales, España aprovechó una de las escasas desatenciones de la zaga Argentina para marcar el único gol del encuentro, suficiente para proclamarse campeona del mundo.

Argentina, defensora del título obtenido en Catar 2022, demostró una vez más por qué continúa siendo una potencia del fútbol internacional. Liderada por Lionel Messi, considerado por millones como el mejor futbolista de la era moderna, la selección albiceleste combinó la experiencia de sus referentes con el talento y la velocidad de una nueva generación de jugadores que promete mantener al equipo entre los protagonistas del fútbol mundial.

Como aficionados bolivianos y seguidores de la selección Argentina, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones al conjunto albiceleste por la entrega, el carácter y el espíritu competitivo que mostró durante todo el torneo. Aunque no pudo retener la corona mundial, Argentina dejó el alma en la cancha y se ganó el respeto de millones de aficionados al conquistar el subcampeonato del Mundial 2026.

Con la calidad de su plantel y el proceso de renovación que atraviesa, todo indica que dentro de cuatro años Argentina volverá a figurar entre las principales candidatas para disputar y conquistar una nueva Copa del Mundo.